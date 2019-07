Carles Puigdemont start juridische strijd om Europees mandaat op te nemen ADN

01 juli 2019

17u02

Bron: Belga 0 De vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is naar het Europese gerecht gestapt om zijn Europees mandaat te kunnen opnemen. Dat is vernomen bij het Europees Hof van Justitie. Puigdemont werd op 26 mei verkozen als Europarlementslid.

Volgens de woordvoerder van het Europees Hof zal er snel een beslissing worden genomen. Of die er echter al komt voor de eedafledding in Straatsburg morgen is niet duidelijk.

Elke lidstaat moet een lijst met verkozenen doorgeven aan het Europees parlement. Zij kunnen dan op 2 juli de eed afleggen. Spanje telt in principe 54 verkozenen, maar Madrid heeft maar 50 namen doorgegeven. Enkel de kandidaten die de eed hebben afgelegd bij de Spaanse kiescommissie, wat de Catalanen niet hebben gedaan, mochten op de lijst.

Advocaat

Carles Puigdemont, die in ballingschap leeft in ons land, is een van de ontbrekende namen. Puigdemont was er vandaag niet bij om de eed af te leggen in Spanje en liet zijn advocaat de nodige documenten afleveren, maar dat was niet voldoende. De kiescommissie weigerde de advocaat de nodige benoemingsoorkonden te overhandigen.

Puigdemont riskeert opgepakt te worden eens hij voet op Spaanse grond zet. Dat heeft te maken met het door het Spaanse gerecht verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Puigdemont hangt een proces wegens onder meer rebellie boven het hoofd. Hij riskeert tot 30 jaar gevangenisstraf.

