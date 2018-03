Carles Puigdemont opgepakt in Duitsland HA

25 maart 2018

12u42

Bron: Reuters 677 Carles Puigdemont, de afgezette Catalaanse minister-president die in ons land in vrijwillige ballingschap leeft, is opgepakt in Duitsland. Dat zegt zijn advocaat Jaume Alonso-Cuevillas. D e Duitse politie in Kiel bevestigt de arrestatie.

Puigdemont verblijft al maanden in ons land. De politicus kwam samen met vier ministers naar België, nadat de Spaanse regering Catalonië onder voogdij had geplaatst omdat de regio de onafhankelijkheid had uitgeroepen op 28 oktober.

Deze week reisde Puigdemont naar Finland. Hij nam er deel aan bijeenkomsten in het parlement en gaf vrijdag een lezing aan de universiteit van Helsinki.

Het Spaanse gerecht probeerde eerder al om de Catalaanse leider door België te laten uitleveren, maar dat liep vast in juridisch getouwtrek. Madrid trok het Europese aanhoudingsbevel daarop weer in. Nu is het weer van stal gehaald, omdat Puigdemont zich buiten België bevindt.

De Finse politie liet dit weekend weten dat ze wou ingaan op het verzoek van Spanje om de voormalige Catalaanse leider aan te houden. Volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, verliet de Catalaanse politicus vrijdag al Finland en was hij intussen weer in ons land.

Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Volgens Puigdemonts advocaat, Jaume Alonso-Cuevillas, is de Catalaan vandaag aan de Deens-Duitse grens door de politie aan de kant gezet en gearresteerd. De politicus was met de wagen onderweg naar ons land. Het Duitse gerecht moet nu beslissen of hij aan Spanje wordt uitgeleverd. Het is niet duidelijk waar de man vastzit.

De Catalaanse leiders worden beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld en riskeren tot 50 jaar cel.