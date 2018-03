Carles Puigdemont opgepakt in Duitsland, advocaat verwacht snelle voorwaardelijke vrijlating HA TT

25 maart 2018

16u00

Carles Puigdemont, de afgezette Catalaanse minister-president die in ons land in vrijwillige ballingschap leeft, is opgepakt in Duitsland. Dat zegt zijn advocaat en wordt door de Duitse politie bevestigd . Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont, verwacht dat de oud-minister-president onder voorwaarden zal worden vrijgelaten, in afwachting van de behandeling ten gronde van het aanhoudingsbevel dat tegen hem uitgevaardigd is.

Puigdemont verblijft al maanden in ons land. De politicus kwam samen met vier ministers naar België, nadat de Spaanse regering Catalonië onder voogdij had geplaatst omdat de regio de onafhankelijkheid had uitgeroepen op 28 oktober. Het Spaanse gerecht probeerde eerder al om de Catalaanse leider door België te laten uitleveren, maar dat liep vast in juridisch getouwtrek. Madrid trok het Europese aanhoudingsbevel daarop weer in.

Vrijdag echter werd het opnieuw geactiveerd, nadat Puigdemont samen met meer dan tien andere Catalaanse politici in beschuldiging werd gesteld. Puigdemont bevond zich op dat moment in Finland. Hij nam er deel aan bijeenkomsten in het parlement en gaf vrijdag een lezing aan de universiteit van Helsinki.

Deens-Duitse grens

De Finse politie liet dit weekend weten dat ze wou ingaan op het verzoek van Spanje om de voormalige Catalaanse leider aan te houden. Maar volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, verliet die vrijdag al Finland en was hij intussen weer in ons land.

Dat blijkt dus niet te kloppen. Volgens Puigdemonts advocaat, Jaume Alonso-Cuevillas, is de Catalaan vandaag bij Deens-Duitse grens door de politie aan de kant gezet en gearresteerd. De politicus was met de wagen onderweg naar ons land. Het Duitse gerecht in de deelstaat Schleswig-Holstein moet nu beslissen of hij aan Spanje wordt uitgeleverd.

De Catalaanse leiders worden beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld en riskeren tot 50 jaar cel.

Opgepakt op snelwegparking

Volgens zijn advocaat Paul Bekaert nam Puigdemont de wagen om luchthavencontroles te vermijden. Volgens Bekaert liep hij wellicht niet bij een toevallige controle tegen de lamp, maar is de kans reëel dat de Spaanse politiediensten hun Duitse collega's hebben getipt.

Ook Spaanse media schrijven dat Puigdemont werd opgepakt na een samenwerking tussen de Duitse politie, de Spaanse politie en de Spaanse inlichtingendiensten. Die zouden hem in Finland al in de gaten gehouden hebben. De arrestatie zou om 11.15 uur vanmorgen gebeurd zijn op een snelwegparking van de A7 bij de stad Jagel, op 30 kilometer van de Duits-Deense grens. Aan boord van de Renault Espace - met Belgische nummerplaat - waren nog vier andere personen.

Het Duitse persbureau DPA meent te weten dat Puigdemont intussen in een cel in Neumünster opgesloten zit.

Vrij onder voorwaarden?

Hoe moet het nu verder met Puigdemont? Bekaert denkt dat hij snel onder voorwaarden vrij zal worden gelaten, "zoals in België ook gebeurd is". De Duitse rechter moet binnen de 48 uur beslissen over die voorwaardelijke invrijheidsstelling. Wellicht gebeurt dat morgen, zeggen bronnen aan persbureau DPA. Binnen een periode van 60 dagen moet de Duitse justitie ten gronde oordelen over de uitvoering van het aanhoudingsbevel dat Spanje tegen Puigdemont uitgevaardigd heeft.

Toen Puigdemont in november 2017 door de Brusselse onderzoeksrechter werd vrijgelaten, mocht hij in afwachting van de behandeling ten gronde van het toen uitgevaardigde aanhoudingsbevel België niet verlaten zonder toestemming.

Bekaert bevestigt dat hij de advocaat van Puigdemont blijft, ook al bevindt zijn cliënt zich in Duitsland. De Catalaanse ex-minister-president kijkt in Spanje mogelijk tegen een lange gevangenisstraf aan, nadat hij en twaalf andere separatisten vorige vrijdag in vervolging werden gesteld wegens rebellie. "Maar natuurlijk wil hij dat koste wat het kost vermijden", zegt Bekaert. "Ik stel mij overigens grote vragen bij de Spaanse democratie, die verkozen parlementsleden achter de tralies zet."

Nieuwe arrestaties

Vrijdag werden opnieuw een reeks Catalaanse politici aangehouden en opgesloten, onder andere de ondertussen al derde kandidaat-minister-president, Jordi Turull. Ook ex-parlementsvoorzitster Carme Forcadell is opgesloten, de partijvoorzitster van de separatistische partij ERC Marta Rovira vluchtte vrijdag naar Zwitserland.