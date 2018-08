Carla (56) heeft, net als 25 familieleden, de dodelijke ziekte van Huntington: "Alsof er een tsunami door de familie gaat" Marieke de Ruiter

02 augustus 2018

16u50

Bron: Het Parool 0 De Amsterdamse Carla Kuipers (56) heeft de dodelijke ziekte van Huntington. Net als 25 familieleden.

Afgelopen zondag ging Carla Kuipers lunchen met vriendinnen. Een fijne zomerse wandeling vanaf haar huis in de Watergraafsmeer naar de Plantage Middenlaan. Wachtend voor het stoplicht ging ze hard onderuit. Zomaar, uit het niets. Even verderop gebeurde het nog eens. Op die momenten weet Kuipers: de ziekte is begonnen.



Vandaag heeft ze 'een goede dag'. Kuipers zit monter op de bank in haar jarendertigwoning, nog gebruind van een campervakantie in Noorwegen. Dat doen zij en haar partner Jasper de laatste maanden vaker, nu het nog kan. Op de bankleuning zit dochter Fieke (30), tegenover haar de 27-jarige Marijn. Beide dochters hebben dezelfde blauwe ogen als Kuipers, dezelfde ziekte: Huntington.



"Een mix van de lichamelijke symptomen van ALS en de geestelijke symptomen van alzheimer," legt Jasper droogjes uit. Zo'n achttien jaar na de eerste symptomen, gemiddeld rond het veertigste levensjaar, volgt de dood. Er is nog geen medicijn tegen de ziekte.

'Dansziekte'

