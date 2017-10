Cargovliegtuig stort in zee net na vertrek in Ivoorkust, vier doden, vier Franse soldaten gewond 11u59 0 Google Maps In Abidjan, de hoofdstad van het Afrikaanse land Ivoorkust, is een cargovliegtuig in zee gestort net na het vertrek op de internationale luchthaven. Bij het ongeval vielen vier doden, allen Moldaviërs. Ook vier Franse soldaten raakten gewond.

De crash gebeurde volgens getuigen toen het vliegtuig net was opgestegen in stormweer met hevige regen en bliksem.



Het vliegtuig kwam neer in ondiep water niet ver van het strand en viel in stukken uiteen. Reddingswerkers hebben volgens de getuige twee lichamen geborgen. Tussen de brokstukken waren nog twee andere slachtoffers te zien. Zes anderen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Vier van de gewonden zijn Franse soldaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Ivoorkust.



Het toestel, een Antonov, zou tien personen vervoerd hebben, zegt de Ivoriaanse politie.