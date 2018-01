Cardioloog moet 135.000 dollar in New Yorkse club niet betalen omdat strippers hem drogeerden jv

18 januari 2018

18u02

Bron: New York Post 0 Een voorname cardioloog moet zijn openstaande rekening van 135.000 dollar in de Scores stripclub in New York niet vereffenen. Dat heeft een rechter in Manhattan beslist. Vier strippers zouden Dr. Zyan Younan (44) gedrogeerd hebben om zo financieel van hem te profiteren.

De cardioloog uit New Jersey was het slachtoffer van "crimineel gedrag", oordeelde rechter Kelly O’Neill Levy. Vier strippers hadden Younan eringeluisd door hem te drogeren. De dokter kreeg een gepeperde rekening voorgeschoteld voor het gebruik van privékamers, voor fooien en drank tijdens een feestje van drie nachten in november 2013. Scores dagvaardde de cardioloog die weigerde te betalen. Gek genoeg hadden de strippers toen zelf al hun frauduleuze praktijken toegegeven.

Volgens Scores had Younan een liefdesrelatie met stripper Karina Pascucci, die zich aanvankelijk had voorgedaan als verpleegster in een restaurant in Manhatten, waar ze hem oppikte. Younan sprak een paar keer af met de brunette en met haar knappe "nicht" en "zus". Hij werd op een bepaald moment wakker in een hotelkamer en kon zich niks meer herinneren van de avond tevoren, zo verklaarde hij voor de rechter.

De cardioloog kreeg gelijk, maar hij verloor wel zijn tegenproces voor laster tegen iemand van Scores. Die had, toen de zaak in 2014 aan het licht kwam, in de New York Post gegrapt: "Als er vijf danseressen voor mij zouden dansen, dan zou ik op intensieve belanden."