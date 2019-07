Caravan komt los van auto en maait voetgangster van de stoep: vrouw (69) vecht voor haar leven HAA

23 juli 2019

19u12

Bron: The Independent 8 Een voetgangster van 69 jaar is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt in Engeland. De dame werd van het voetpad gemaaid door een caravan, die was losgekomen van een voorbijrijdende auto.

Het ongeluk vond gisterennamiddag plaats in de Engelse stad Sheffield, melden Britse media. Een woordvoerder van de lokale politie bevestigt dat de hulpdiensten omstreeks 14.20 uur werden opgeroepen voor een botsing tussen een caravan en een voetgangster. Volgens The Independent werd de vrouw van de stoep gemaaid door een caravan, die was losgekomen van een voorbijrijdende witte Toyota.

Het slachtoffer is een 69-jarige vrouw. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en vecht vandaag nog steeds voor haar leven. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. Ze vraagt aan getuigen om zich te melden.