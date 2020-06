Caraïben gehuld in enorme stofwolk uit Sahara kv

23 juni 2020

22u02

Bron: Reuters 0 Een gigantische wolk Sahara-stof hangt momenteel over delen van de Caribische eilanden, waar de doorgaans blauwe lucht nu een melkbruine kleur kreeg. Het stof heeft bovendien ook een negatieve invloed op de luchtkwaliteit.

Rond deze tijd van het jaar waait er regelmatig een sterke, warme wind over de Sahara, waardoor het zand opstijgt in grote stofwolken en door de wind duizenden kilometers ver naar de overkant van de Atlantische Oceaan wordt gevoerd.

Dit jaar is de stofwolk volgens meteorologen de dikste van de voorbije 50 jaar. “Het is de ergste die we meemaken sinds we de gegevens begonnen bij te houden”, zegt Evan Thompson, directeur van de meteorologische dienst van Jamaica. “We zien een veel dikkere massa stofdeeltjes in de lucht. Het is veel duidelijker en opvallender.”



Vandaag drijft de stofwolk over Hispaniola, dat bestaat uit de Dominicaanse Republiek en Haïti, Jamaica, Puerto Rico en het oosten van Cuba en trekt ze verder richting Centraal-Amerika en het zuiden van de Verenigde Staten.

Door de dikke smog is de zichtbaarheid flink teruggedrongen. De autoriteiten in de regio roepen de inwoners op om thuis te blijven en zoveel mogelijk een mondmasker te dragen, vooral als ze al lijden aan een aandoening van de luchtwegen. Het stof is immers sterk irriterend en kan ziekteverwekkers bevatten.

Het Sahara-stof heeft echter ook zijn voordelen, bericht de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Zo “helpt het bij de aanleg van stranden in de Caraïben en voedt het de bodem in de Amazone”.



