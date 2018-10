Carabinieri schuldig aan verkrachting Amerikaanse studentes in Firenze: 4 jaar cel mvdb

11 oktober 2018

20u24

Bron: ANP 0 Een van de Italiaanse agenten die worden beschuldigd van het verkrachten van Amerikaanse studentes, is in Firenze veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim vier jaar. Zijn medeverdachte verschijnt pas volgend jaar voor de rechter, bericht persbureau ANSA.

De twee agenten van de carabinieri zouden de jonge vrouwen vorig jaar naar huis hebben gebracht in een politiewagen. De mannen hadden daarvoor geholpen een vechtpartij te beëindigen in een nachtclub in Florence. Een van de studentes zou vervolgens zijn verkracht in een lift, de andere in de lobby van een flatgebouw.

De agenten van de paramilitaire politiemacht hebben verklaard dat de seks vrijwillig was. Hun advocaten stelden wel dat de mannen dom bezig waren toen ze besloten de vrouwen naar huis te brengen.