Canadezen in de rij om cannabis te kopen KVE/SVM

17 oktober 2018

17u27

Bron: Belga/ANP 20 Canada is het eerste westerse land geworden om cannabis te legaliseren, na een verbod dat ruim een eeuw standhield. De historische hervorming werd niet alleen op gejuich onthaald door de gebruikers, maar ook door de Canadese beurs. Voor de fans van de softdrug was het wel aanschuiven geblazen.

Om middernacht lokale tijd trotseerden tientallen gebruikers in Saint-Jean-de-Terre-Neuve urenlang de koude om enkele grammen cannabis te kopen in een winkel van het merk Tweed. "Het was mijn droom om de eerste persoon te worden die de eerste legale gram cannabis koopt en hier ben ik dan", liet Ian Power optekenen. De man stond al sinds 20 uur aan te schuiven.

Drie jaar na zijn verkiezing realiseert de liberale regering van Justin Trudeau zo een van zijn meest symbolische kiesbeloftes. Canada wordt zo pas het tweede land ter wereld dat cannabis toelaat voor recreatieve doeleinden, na Uruguay in 2013.

In Quebec opende de overheid om 10 uur twaalf winkels om cannabis te verkopen. Binnen drie jaar moeten dat er 150 worden. De provincies Manitoba en Alberta daarentegen beslisten om de markt te liberaliseren. Een handvol privé-verkooppunten werden vandaag ingehuldigd. De regering wou iedere provincie zelf laten beslissen hoe ze de cannabishandel zou organiseren.

De conservatieve oppositie in het parlement van Ottawa ging de voorbije dagen fors in de aanval tegen de maatregel. De tegenstanders van Trudeau, maar ook artsen, zijn ongerust voor de effecten op de gezondheid van de bevolking en op de openbare veiligheid.

"We werken al zeker twee jaar samen met de verschillende regeringen", antwoordde Trudeau. Hij herhaalde dat de legalisering ervoor moet zorgen dat minderjarigen moeilijker toegang zullen krijgen tot de softdrug. Daarnaast is het ook de bedoeling om "geld uit de zakken van criminele organisaties te halen”.

Niet alleen softdruggebruikers verwelkomden de legalisering, ook de beurs van Toronto deed dat. De voorbije maanden werden miljarden dollars geïnvesteerd in de nieuwe industrie. Marktleider Canopy Growth groeide in een jaar tijd 448 procent en was gisteravond 13,9 miljard dollar waard.

