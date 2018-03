Canadese universiteit gaat specialisatie 'cannabis' aanbieden HR

Bron: CTV News, Le Parisien, Montreal Gazette 0 Hoe kan je het beste cannabis kweken? Nu de legalisering van recreatieve cannabis eraan zit te komen in Canada, zal er volgens professor Anja Geitmann van de McGill-universiteit een volledig nieuwe industrie ontstaan in het land. De universiteit start daarom met een cursus om toekomstige professionals in de cannabisindustrie op te leiden.

Tot hiertoe gebeurde het kweken van cannabis in Canada een beetje zoals op veel andere plaatsen in de wereld. Mensen zoeken een handleiding op het internet en zetten - illegaal - enkele wietplantjes op hun terras of achter in hun tuin. Maar komende zomer staat in Canada de legalisering van recreatieve cannabis op het programma. Vanuit het niets zal dus een hele nieuwe industrie ontstaan.

Tienduizenden jobs

"Dit zal veel nieuwe jobs opleveren", vertelt Anja Geitmann aan CTV. "Maar we moeten helemaal van nul beginnen. Volgens voorspellingen zijn de komende jaren tienduizenden, en misschien zelfs honderdduizend Canadezen nodig in de cannabisindustrie. Het gaat zowel over cannabis voor de medicinale als voor de recreatieve markt. Er is nood aan 'growers', maar ook aan managers, chemische en juridische specialisten, onderzoekers, ... er zullen jobs bijkomen op alle niveaus."

Hoge kwaliteit

Er is dus ook nood aan nieuwe opleidingen. "De legale cannabisindustrie zal zeer gespecialiseerde werknemers nodig hebben. Wij als universiteit kunnen ervoor zorgen dat ze over de juiste kwalificaties en diploma's beschikken om veilige producten van hoge kwaliteit te garanderen."

Master in de hennepteelt

Voor mensen die al actief zijn in de landbouw of aanverwante sectoren, organiseert de universiteit workshops. Volgens Le Parisien start de universiteit in Quebec dit najaar ook een opleiding voor studenten met een achtergrond in de biologie of tuinbouw. Die zal één jaar duren. Daarna krijgen de studenten een certificaat dat van hen als het ware een 'Master in de hennepteelt' maakt.

Zwarte markt

De overheid krijgt in Canada het monopolie op de verkoop van cannabis. Voor dealers zal er dus geen plaats meer zijn in de gelegaliseerde markt. Voor de regering van Justin Trudeau is dat een van de belangrijkste argumenten voor de legalisering: dat kopers zich niet meer tot de zwarte markt zullen richten. Zo zullen miljarden dollars die normaal naar de georganiseerde misdaad gaan, terechtkomen in een legale markt met belastingen. Of dat ook zal lukken, daarover zijn de meningen in Canada verdeeld. Sommigen vrezen dat de legale markt niet voldoende cannabis zal kunnen aanbieden om aan de vraag te voldoen, waardoor er nog steeds een zwarte markt blijft bestaan. Veel zal ook afhangen van de prijs die de overheid vraagt. Als die hoger is dan op de zwarte markt, zullen gebruikers mogelijk toch illegale wiet verkiezen.