Canadese tuinman en vermeende seriemoordenaar beschuldigd van zesde moord

26 februari 2018

Bron: The Star, Fox News 2 De 66-jarige Canadese tuinman Bruce McArthur is beschuldiging gesteld van een zesde moord met voorbedachten rade. Op één terrein werden zes lijken opgegraven. Drie lichamen zijn geïdentificeerd, de drie andere niet. McArthur had het gemunt op homoseksuelen. De moord op een van hen was anders, wat hem uiteindelijk de das omdeed.

Een van McArthurs vermoedelijke slachtoffers was een aan crack verslaafde dakloze die zich prostitueerde. Een andere was een moslim die voor zijn conservatieve familie verborg dat hij homoseksueel was. Een derde was een migrant met een drugsprobleem. Kortom, figuren die het moeilijk hadden aan de zelfkant van de maatschappij.

Nog een slachtoffer dat al kon geïdentificeerd worden, was anders: Andrew Kinsman. Hij was een 49-jarige voorvechter voor de rechten van holebi's en transgenders. Kinsman werkte vroeger in een bar in Toronto en had vele vrienden. Toen hij in juni vorig jaar plots verdween op de Gay pride parade in de Canadese stad, werd er dan ook meteen alarm geslagen, zodat de politie snel in actie kon schieten. Een half jaar later, op 18 januari, kon McArthur worden aangehouden. "Was de vermissing van Kinsman ook maar een week later gemeld, dan zou McArthur waarschijnlijk nog vrij rondlopen", zei speurder Hank Idsinga.

Het zou kunnen dat McArthur zich wou laten snappen. Dat denkt ook gemeenschapsactivist Haran Vijayanathan: "Iets in mij zegt me dat Bruce zelf gevat wou worden, omdat hij zijn patroon doorbrak om op kwetsbaren te jagen."

De vermoedelijke seriemoordenaar van 66 wordt niet alleen beschuldigd van de moord op Kinsman (49), maar ook van die op Selim Esen (44), op Sorush Mahmudi (50), op Dean Lisowick (veertiger) en op Majeed Kayhan (58). Vrijdag kwam daar een zesde beschuldiging bij: de moord op Skandaraj Navaratnam, een vluchteling uit Sri Lanka.

McArthur zou een seksuele relatie gehad hebben met Kayhan, met Kinsman en met Navaratnam. Die laatste werd het laatst gezien in 2010. Alle slachtoffers van McArthur hebben een link met de homoscene in Toronto.

Zes lijken werden gevonden in een en dezelfde tuin, waar McArthur een aantal van zijn werktuigen stalde. De politie sluit zeker niet uit dat de vermoedelijke seriemoordenaar nog meer mensen doodde en kamde nog een aantal andere werkplekken uit. De speurders willen nog zeker nog eens terugkeren naar de 'plek des doods' op het adres in Mallory Crescent, van zodra het weer dat toelaat.