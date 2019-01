Canadese tuinman bekent schuld: hij vermoordde acht mannen en begroef ze in tuin van werkgevers AW

29 januari 2019

16u48

Bron: BBC Breaking News 0 Bruce McArthur, de 67-jarige moordende tuinman, pleitte vandaag schuldig voor de acht moorden waarvan hij beschuldigd werd. Dat gebeurde tijdens zijn proces in Toronto (Canada).

McArthur werd vorig jaar gearresteerd voor de moord op acht Canadese mannen. De man zou zijn slachtoffers tussen 2010 en 2017 vermoord hebben waarop hij ze in de tuin van een ouder koppel begroef waar hij als tuinman aan de slag was.



Zeven van de acht vermoorde mannen woonden in Gay Village in de Canadese stad Toronto. Bovendien hadden ze bijna allemaal een migratieachtergrond. Sommigen waren afkomstig van het Midden-Oosten, anderen kwamen dan weer van Zuid-Azië.

Op 4 februari volgt het verdict. Maar gezien de aard van de delicten zal de man vermoedelijk tot zijn 91e levensjaar opgesloten worden.