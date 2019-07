Canadese tieners verdacht van drie moorden deden aan ‘oorlogstraining’ en zijn meesters in camouflage KVE

24 juli 2019

13u04

Bron: Chek News, News.com.au 4 De twee tieners die verdacht worden van de moord op een man en een rondreizend koppeltje in Canada, trainden de afgelopen jaren intensief op overlevings- en camouflagetechnieken in het bos. En ze speelden ‘oorlogje’. Dat heeft van vader van een van de verdachten verklaard. Toch hebben ze volgens hem niets met de moorden te maken.

Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) zijn spoorloos sinds hun uitgebrande pick-uptruck op 19 juli werd aangetroffen op ‘Highway 37' in het noorden van British Columbia.

De Canadese politie heeft bevestigd dat McLeod en Schmegelsky de hoofdverdachten zijn in de zaak rond de vermoorde twintigers Lucas Fowler (23) en zijn vriendin Chynna Deese (24) en een vooralsnog onbekende man.

Het koppel maakte een droomreis en was aan het rondtrekken in het noorden van British Columbia. Op 15 juli werden hun levenloze lichamen gevonden nabij hun blauwe minivan.

Op 19 juli werd een derde vermoorde persoon zo’n twee kilometer verderop aangetroffen langs dezelfde snelweg. Het zou gaan om een man tussen de 50 en 60 jaar oud. Hij kon nog niet geïdentificeerd worden. Speurders linken de vermiste tieners aan de drie moorden en hebben het publiek gewaarschuwd dat ze gevaarlijk zijn en wellicht gewapend.

Alan Schmegelsky, de vader van een van de verdachten, heeft ondertussen een emotioneel interview gegeven aan een lokale nieuwszender. Hij verklaarde dat hij met kerst aan zijn zoon een Airsoft replica had geschonken.

‘Oorlogje spelen’

Hij zei dat Bryer hem had verteld dat hij en zijn vriend Kam al meer dan twee jaar aan ‘oorlogstraining’ deden in het bos en meesters waren in camouflage. “Mijn zoon zei me: ‘Wel, wij houden ervan om in het bos te gaan en daar ‘oorlogje’ te spelen’, aldus de vader. “Bryer en zijn vriend Kam houden ook van videogames, zoals elke tiener tegenwoordig.” Toen de jongen twee jaar geleden om een Airsoft replica vroeg, zag zijn vader er dan ook geen graten in.

Schmegelsky kan dan ook niet geloven dat de tieners bij de moorden betrokken zijn. In plaats daarvan vermoedt hij dat ze getuige waren van de moord op de vooralsnog ongeïdentificeerde man en op de vlucht zijn geslagen omdat ze vreesden voor hun leven.

“Het enige dat ik kan bedenken is dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren,” zei hij.

“Het zijn allebei nog ‘kinderen’, ze zijn niet gewelddadig, het zijn goede jongens die nog nooit in de problemen kwamen. Ik denk dat een moordenaar alle mogelijke getuigen heeft willen liquideren.”

“Als er enige hoop is dat Bryer en Kam nog in leven zijn, dan is het omdat ze Airsoft spelen en weten hoe ze zich moeten schuilhouden in het bos. Als vader zeg ik: die twee jongens zijn daar nog ergens. Ga ze zoeken.”