Canadese tieners lieten voor zelfmoord video met instructies achter David van der Heeden

20 augustus 2019

09u09

Bron: AD 3 De Canadese Kam McLeod (18) en Bryer Schmegelsky (19), die ervan worden verdacht drie mensen te hebben vermoord en twee weken geleden zelf dood werden aangetroffen in een bos, hebben een afscheidsvideo achtergelaten. De opname zou aantonen dat de beide moordverdachten zichzelf hebben omgebracht.

De Canadese krant Toronto Star meldt dat familieleden een halve minuut van de video hebben mogen zien. Op de beelden geven de jongemannen aan wat er, na hun dood, met hun lichamen moet gebeuren. De volledige video-opname zou duidelijkheid kunnen verschaffen over het mogelijke motief voor de drie moorden.



De stoffelijke overschotten van McLeod en Schmegelsky, die samen opgroeiden op Vancouver Island, werden gevonden in de buurt van de plaats Gillam. Het tweetal bleek al enige dagen dood. De politie gaf aan dat beiden vermoedelijk door schoten om het leven kwamen. Naast de lichamen werden twee vuurwapens gevonden.

Moordmissie

De Canadezen verdwenen in juli spoorloos. Familie was in de veronderstelling dat ze naar het noorden waren vertrokken om werk te zoeken, maar vermoedelijk begon toen hun moordmissie. Er werd met man en macht naar hen gezocht. Op hun vermoedelijke route, die door vijf provincies voerde, werden drie lijken aangetroffen.

De eerste slachtoffers waren de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24). Hun ontzielde lichamen werden op 14 juli gevonden. Op 19 juli werd, langs een snelweg in British Columbia, het lichaam van de 64-jarige bioloog Leonard Dyck aangetroffen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.