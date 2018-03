Canadese tiener koopt eerste lotje ooit... en wint meteen levenslang inkomen TK

28 maart 2018

08u37

Een Canadese tiener die voor het eerst in haar leven een kraslot kocht, heeft daar een flink inkomen aan overgehouden. De achttienjarige Charlie Lagarde uit Montérégie zal de rest van haar leven 1.000 dollar (ruim 625 euro) per week ontvangen, berichten Canadese media.

Lagarde kocht het winnende kraslot van 4 dollar deze maand samen met een fles schuimwijn om haar achttiende verjaardag te vieren. Ze won meteen de jackpot en mocht kiezen tussen een eenmalige uitkering van een miljoen dollar of een levenslange inkomen van 1.000 dollar per week, meldt Loto-Québec. Ze kreeg vanwege haar leeftijd het advies voor die laatste optie te gaan, en na enkele weken nadenken volgde ze dat advies op.

"Het is belastingvrij, dus het staat gelijk aan een salaris van ruim 100.000 dollar per jaar", aldus een woordvoerder van het loterijbedrijf. "Het was haar eerste loterijticket ooit en ze had meteen een winnend exemplaar te pakken." De tiener heeft haar prijs inmiddels officieel opgehaald. Lagarde is onder meer van plan om te gaan reizen, maar wil ook fotografie gaan studeren. Haar grote droom is om een job bij National Geographic te bemachtigen.