Canadese student krijgt levenslang voor aanslag op moskee in Quebec

08 februari 2019

23u41

Bron: Belga 0 De dader van de aanslag op een moskee in Quebec in 2017, waarbij zes mensen om het leven kwamen, is vrijdag veroordeeld tot levenslang. De 29-jarige Alexandre Bissonnette kan ten vroegste na veertig jaar een aanvraag tot vrijkomen indienen. Dat meldt het Canadese persagentschap Canadian Press.

Bissonnette bestormde de moskee in januari 2017 en doodde zes moslims, mannen tussen 39 en 60 jaar oud. In maart pleitte hij schuldig aan zesvoudige moord. Hij was een student politieke wetenschappen aan de universiteit van Laval, die vlakbij de moskee ligt.

Volgens kennissen was hij een "introverte, onpopulaire nerd", schreef Le Journal de Québec destijds. Bissonette belde een half uur na de schietpartij zelf de politie met de boodschap dat hij zich wilde overgeven.



Meerdere mensen in de rechtszaal waren in tranen toen rechter Francois Huot terugkwam op de daden van Bissonnette.

