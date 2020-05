Canadese snelheidsduivel (19) rijdt ruim 300 kilometer per uur: “Hoogste snelheidsovertreding ooit” Redactie/IB

11 mei 2020

05u27

Bron: ANP, AD 2 De Canadese politie heeft gisteravond bij Toronto een 19-jarige snelheidsduivel van de weg gehaald. De jongeman wordt beschuldigd van gevaarlijk rijden omdat hij met de “ongelooflijke” snelheid van 308 kilometer per uur over de snelweg reed.

“Dit is de hoogste snelheidsovertreding waarover ik ooit heb horen praten”, zo reageerde sergeant Kerry Schmidt nog steeds verbaasd in een video op Twitter.

De bestuurder, vergezeld door een leeftijdsgenoot, reed in de Mercedes van zijn vader. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk opgeschort en het voertuig werd zeven dagen in beslag genomen. De jongen wordt ook beschuldigd van gevaarlijk rijden, zei Schmidt.

Het incident vond op zaterdagavond plaats ten zuidwesten van Toronto op een deel van de Queen Elizabeth Highway, waar de snelheid beperkt is tot 100 kilometer per uur.

“Het had een vreselijk ongeluk kunnen worden (...) de Queen Elizabeth Highway is geen race-circuit”, zegt de sergeant verontwaardigd. Volgens hem besloten diverse automobilisten die de auto over de weg hadden zien scheuren, te claxonneren naar de politie uit tevredenheid over zijn aanhouding.

De jongen is voorlopig op vrije voeten gesteld, in afwachting van een beslissing van de rechter. “Ik weet zeker dat hij het nog moeilijk zal krijgen als hij aan zijn vader moet uitleggen waarom diens auto op deze Moederdag niet meer in de garage staat”, aldus de politieagent.

