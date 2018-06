Canadese senaat stemt voor legalisering marihuana Redactie

Bron: AD 0 In Canada heeft de Senaat deze nacht in ruime meerderheid een wet aangenomen die het recreatief gebruik van marihuana legaliseert. Vanaf september kunnen de Canadezen legaal marihuana kopen en gebruiken.

In de wet is precies vastgelegd hoe de drugs geteeld, gedistribueerd en verkocht mogen worden. Volwassenen mogen vanaf de ingang van de wet tot 30 gram gedroogde cannabis bij zich hebben in de openbare ruimte, waaronder hun eigen auto. Mensen die met meer dan 30 gram betrapt worden, zijn strafbaar. Marihuana doorverkopen blijft verboden, tenzij het een officieel verkooppunt betreft.

Speciale wietwinkels

In de meeste staten komen er speciale wietwinkels. In Alberta komen bijvoorbeeld meer dan 200 private verkooppunten, in Ontario zijn de regels strikter met slechts 40 winkels die worden gerund door de staat. In sommige staten mag geblowd worden op straat, in andere juist weer niet. Ook de leeftijd verschilt per staat.

Canada is het eerste land in de G7 dat marihuana legaliseert. In buurland Amerika zijn er een paar staten, waaronder Nevada, waar cannabis vrijelijk te koop is.

