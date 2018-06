Canadese sekteleiders veroordeeld voor polygamie kv

26 juni 2018

23u56

Bron: Reuters 0 Twee mannen uit de Canadese provincie British Columbia zijn dinsdag veroordeeld tot huisarrest omwille van polygamie. Het is de eerste keer in meer dan een eeuw dat in Canada mensen gestraft worden voor veelwijverij.

Winston Blackmore en James Oler kregen respectievelijk zes en drie maanden huisarrest. Ze werden in juli 2017 schuldig bevonden aan polygamie. In Canada staat op polygamie een maximumstraf van vijf jaar cel. De mannen pleitten echter onschuldig. Blackmores advocaat argumenteerde dat de polygamiewet de religieuze vrijheden van de leden van de sekte schendt.

Beide mannen zijn voormalige bisschoppen van de Fundamentele Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Fundamentalist Church of Latter Day Saints), een afsplitsing van de mormoonse kerk die zich vestigde in Bountiful, een religieuze gemeenschap in het zuidoosten van British Columbia.

Blackmore trouwde tussen 1990 en 2014 met 24 vrouwen, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Volgens Canadese media heeft hij minstens 146 kinderen. Oler stapte tussen 1993 en 2009 vijf keer in het huwelijksbootje.

Volgens de Canadese openbare omroep CBC zal Blackmore zijn straf uitzitten in zijn woning in Bountiful. Hij krijgt het recht om zijn woning te verlaten voor het werk en voor medische noodgevallen. Oler krijgt huisarrest in de provincie Alberta, waar hij woont. De mannen krijgen elk ook één jaar voorwaardelijk. Bovendien moet Blackmore 150 uur gemeenschapsdienst verrichten, Oler 75 uur.

De mormoonse kerk stapte al in 1890 af van polygamie. De Kerk daagde Blackmore in 2014 voor de rechter omdat hij de naam van de religie gebruikt en de mormonen op die manier reputatieschade berokkent. De sekte kwam immers al meermaals in opspraak omwille van geruchten over seksueel misbruik in de gemeenschap.