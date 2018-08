Canadese schutter aangeklaagd voor viervoudige moord kg

11 augustus 2018

18u44

Bron: Belga 0 De dader van de schietpartij die vrijdag in het Canadese Fredericton plaatsvond, is bekend en in beschuldiging gesteld van viervoudige moord. Dat meldt de politie zaterdag.

De schutter is de 48-jarige Matthew Vincent Raymond, een inwoner van Fredericton. De man raakte gewond tijdens de schietpartij en verblijft in het ziekenhuis. Minstens tot zijn eerste verschijning voor een rechter, op 27 augustus, blijft hij in voorhechtenis. Over zijn motieven is nog niets bekend.

De veertiger maakte vrijdag vier dodelijke slachtoffers, onder wie twee agenten.