Canadese rechter stelt beslissing over borg en huisarrest Huawei-topvrouw uit IB

11 december 2018

05u02

Bron: ANP, Belga 0 De Canadese rechter in Vancouver heeft maandagavond (lokale tijd) nog geen beslissing genomen over de borg van Huawei-directeur Meng Wanzhou. De dochter van de oprichter van het bedrijf zit sinds vrijdag vast op verdenking van het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran. De zaak gaat vandaag verder.

Advocaten van Meng bepleitten dat de vrouw om gezondheidsredenen (de vrouw lijdt aan een hoge bloeddruk, maar krijgt daar volgens Canada medicijnen voor) onder huisarrest kan worden geplaatst. Huawei en Meng zouden zelf voor de beveiliging en benodigde technologie willen betalen. Meng zou dan vrij mogen reizen in een beperkt gebied.

Gisteren beschuldigde Peking de Canadese autoriteiten er nog van de mensenrechten te schenden door de 46-jarige vrouw niet de nodige medische zorgen toe te dienen.

Paspoorten inleveren

De advocaten van Meng pleitten dat ze de voorwaarden van de borg strikt zal naleven en ook de kosten die hiermee verbonden zijn volledig zal dragen. Hun voorstel is dat de vrouw een borg van zo’n 15 miljoen dollar (10 miljoen euro) zal neerleggen en al haar paspoorten zal inleveren.

Samen met haar echtgenoot Liu Xiaozong zou ze in Vancouver blijven, waar ze 24 uur op 24 uur een elektronische enkelband zal dragen. Het echtpaar bezit in Canada twee huizen ter waarde van meer dan 15 miljoen dollar, zo blijkt uit eigendomsregisters en een beëdigde verklaring van Meng.

Gevaar op ontsnapping

De aanklager noemde het gevaar dat Meng zou ontsnappen te groot voor een dergelijke regeling. Ook vond hij het geen goed idee dat Liu op Meng zou moeten passen. Daarnaast zou de borg hoger moeten dan was voorgesteld door de advocaten van Meng.

Fraude

Meng werd vorige week in Canada opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten. Tijdens een uren durende hoorzitting voor het weekend bleek dat de VS Meng wil berechten voor fraude. Ze zou SkyCom, een onofficieel dochterbedrijf van Huawei, hebben toegestaan te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo dat de VS tegen Iran heeft ingesteld en misleidde ze Amerikaanse banken.

De kwestie-Meng doet de toch al gespannen verhouding tussen de VS en China geen goed. Meng zelf volgde de procedure via een tolk in een achterkamertje van de rechtbank in Vancouver.

In de VS riskeert ze tot dertig jaar cel.