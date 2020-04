Canadese provinciegouverneur woedend over Trumps uitvoerverbod van mondmaskers: “Wij hielpen jullie na 9/11" Joeri Vlemings

06 april 2020

08u38

Bron: ABC News 8 Enkele Canadese provinciegouverneurs zijn niet te spreken over Trumps verbod op het uitvoeren van chirurgische mondmaskers. “Wij vingen Amerikaanse burgers op na 9/11", klinkt het zwaar teleurgesteld. Justin Trudeau, de premier van Canada, probeert te sussen en zegt dat hij met de Amerikaanse president zal praten.

Ook de rest van de wereld is, net als ons land, op zoek naar medische mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de uitvoer van N95-maskers naar Canada verboden, tot grote woede van enkele ‘premiers’ van Canadese provincies. Dwight Ball, premier van de provincie Newfoundland, is erg in zijn wiek geschoten. Newfoundland ving na de terreuraanslagen van 2001 meer dan 6.600 gestrande Amerikaanse passagiers op, toen meer dan 200 vluchten werden afgeleid naar Canada. Het dorpje Gander, met zelf slechts 10.000 inwoners, toonde zich in 2001 solidair. Het Canadese leger vloog 5.000 bedden over, lokale bewoners ontfermden zich over de Amerikanen.

Ball verwees daarnaar en sprak zijn diepe ontgoocheling uit. “Zeggen dat ik woedend ben, is nog een understatement”, zei Ball. Hij kan niet geloven dat Trump in de huidige crisisperiode zich niet menselijk wil opstellen en medische hulp weigert aan buurland Canada. “Newfoundland en Labrador zullen nooit hun menselijkheid opgeven. We zouden geen seconde aarzelen om te herhalen wat we in 2001 hebben gedaan. We zouden het meteen opnieuw doen.”

Geen vergeldingsmaatregelen

De provinciepremier van Ontario, Doug Ford, vergeleek Trumps “onaanvaardbare” houding met een familielid dat verder geniet van het feestmaal, terwijl een ander familielid aan het uithongeren is. Nog een andere premier, Jason Kenney van de provincie Alberta, bracht de periode van 1939-1940 in herinnering, toen Canada al de strijd mee aanging tegen het fascisme, terwijl de VS de eerste jaren een afwachtende houding aannam. Voormalig burgemeester van Gander, Claude Elliott, toonde begrip voor de dramatische situatie in New York, maar voegde eraan toe dat “we niet in één staat tegen een vijand strijden, maar in heel de wereld”. “Bij zulke tragedies moeten we elkaar allemaal helpen”, aldus Elliott.

De premier van het land, Justin Trudeau, blijft diplomatisch. Hij gelooft dat Canada nog wél N95-mondkapjes zal kunnen betrekken bij de Amerikanen. Hij zal daarvoor persoonlijk contact opnemen met Trump. Trudeau wees erop dat Canada ook heel wat materiaal naar de VS uitvoert, zoals onderdelen voor chirurgische maskers, testkits en handschoenen. Bovendien zijn er Canadese verpleegkundigen aan het werk in de VS. Trudeau denkt niet aan vergeldingsmaatregelen tegen de VS. “We komen er wel uit”, stelde hij gerust.