Canadese priester neergestoken tijdens live-uitzending van ochtendmis

Buitenlandredactie

22 maart 2019

16u41

Bron: AD.nl

0

Bij de ochtendmis in een basiliek in de Canadese stad Montreal is vanochtend lokale tijd een priester neergestoken. De politie heeft de dader gearresteerd. Het incident was ook te zien via een livestream.