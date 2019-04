Canadese premier Trudeau zet oud-ministers uit fractie IB

03 april 2019

04u02

Bron: ANP 0 De Canadese premier Justin Trudeau heeft de twee ministers die recent zijn opgestapt uit de fractie van de Liberale Partij gezet. “Het vertrouwen dat eerder bestond tussen deze twee personen en ons team is verloren”, aldus de premier dinsdag tijdens een partijbijeenkomst.

Het gaat om oud-minister van Justitie Jody Wilson-Raybould en Jane Philpott, de voormalige Begrotingsminister en een vriendin van Wilson-Raybould. Zij dienden dit jaar hun ontslag in nadat Wilson-Raybould een regeringscrisis had veroorzaakt door te stellen dat ze door Trudeau onder druk was gezet om een schikking te treffen met bouwbedrijf SNC-Lavalin.

Het internationale concern met hoofdkantoor in Montreal wordt verdacht van het jarenlang betalen van steekpenningen aan het Libische regime van Moammar Kaddhafi om er opdrachten in de wacht te slepen, en is daarvoor in Canada aangeklaagd.



lees verder onder de foto:

Wordt het bedrijf schuldig bevonden, dan mag het tien jaar lang geen overheidsopdrachten meer uitvoeren in Canada. Als het zo ver komt, is de kans reëel dat SNC-Lavalin het land verlaat en dat wilde Trudeau naar eigen zeggen vermijden omdat met het vertrek van het bedrijf in totaal zo'n 9.000 jobs op de tocht zouden komen te staan.

Minnelijke schikking

Trudeau probeerde daarom via tussenpersonen zijn minister van Justitie ervan te overtuigen om te pleiten voor een minnelijke schikking, iets waar het bedrijf zelf ook op aanstuurde. Maar Jody Wilson-Raybould weigerde te buigen. Voor een parlementaire commissie verklaarde ze de handelswijze van Trudeau ondeontologisch te vinden, al gaf ze toe dat er niks illegaals is gebeurd.

Toch is het vertrouwen tussen de premier en de oud-ministers weg. Wilson-Raybould en Philpott mogen daarom niet meer namens de Liberale Partij zitting nemen in het parlement of aan verkiezingen deelnemen. Een groeiend aantal liberale volksvertegenwoordigers eiste dat beide vrouwen uit de fractie werden gezet, omdat ze volgens hen voor verdeeldheid zorgden.