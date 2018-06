Canadese premier Trudeau als twintiger beschuldigd van het “bepotelen” van jonge vrouw op muziekfestival kg

Bron: BuzzFeed, Twitter 4 Canadese premier Justin Trudeau wordt beschuldigd van het “bepotelen” van een jonge journaliste in een bericht in een lokale krant. Het bericht dateert al van 2000, maar doet nu stof opwaaien op Twitter. Trudeau zou de vrouw "ongepast behandeld" hebben en verontschuldigde zich omdat hij niet wist dat ze “voor een nationale krant” schreef. Zijn woordvoerder laat weten dat de premier de gebeurtenis ontkent.

De jonge vrouw zou Justin Trudeau in 2000 tegen het lijf gelopen zijn op een muziekfestival in het Canadese stadje Creston. De vrouw zou op het festival zijn geweest om nieuws uit te brengen voor enkele kranten, waaronder de National Post. De ontmoeting zou slecht zijn afgelopen, volgens een opiniestuk in de lokale krant. Trudeau, toen 28 jaar, zou de vrouw hebben “bepoteld”.

Een dag na het incident zou Trudeau zich verontschuldigd hebben tegenover de vrouw omdat hij ze “ongepast behandeld” had. “Het spijt me. Als ik had geweten dat je werkte voor een nationale krant, zou ik nooit zo voortvarend zijn geweest”, zou hij gezegd hebben volgens het bericht.

De auteur geeft geen concrete details over wat er net zou zijn gebeurd, maar geeft Trudeau in het stuk wel een flinke bolwassing. “Zou de zoon van een voormalig premier zich niet bewust moeten zijn van wat juist en fout is in de omgang? Heeft hij niet geleerd in zijn talloze ervaringen met het publieke leven dat het bepotelen van een vreemde, jonge vrouw niet in het handboek van etiquette staat, ongeacht wie ze is, wat ze daar doet of waar ze zijn?”

Het achttien jaar oude opiniestuk dook doorheen de jaren al enkele keren op, maar werd nu ook op Twitter opgepikt waar het verontwaardigde reacties uitlokte.

Here is a slightly better quality image of an editorial in the August 14, 2000 Creston Valley Advance, a local B.C. paper, which claims Justin Trudeau apologized for "inappropriately handling" (or "groping" in the paper's words) a female reporter. pic.twitter.com/fZ748QqWYX Sean Craig(@ sdbcraig) link

In een reactie op het bericht liet de woordvoerder van Trudeau aan BuzzFeed News weten dat de premier “niet denkt dat hij negatieve interacties had” op het festival. De vrouwelijke journaliste heeft nog niet gereageerd op de hetze.

Vrouwenrechten

Sinds Trudeau premier werd in 2015, uitte de Canadees zich als een groot voorstander van vrouwenrechten en gendergelijkheid. In een interview met CBC News eerder dit jaar liet hij weten dat hij probeerde altijd "heel, heel voorzichtig" om te gaan met anderen. Wanneer hij gevraagd werd of hij zelf in het verleden al gedrag vertoonde dat mogelijk verkeerd geïnterpreteerd konden worden, zei Trudeau dat hij dacht van niet. "Dit is niet iets nieuw voor mij. Ik werk al 25 jaar aan issues rond seksueel misbruik.

