Canadese premier ontkent opnieuw ongepast gedrag: “Ik kan me geen negatieve interacties herinneren” IVI

03 juli 2018

10u33

Bron: CNN 0 De Canadese premier Justin Trudeau wordt ervan beschuldigd achttien jaar geleden een journaliste ongepast te hebben aangeraakt. Het nieuws dateert al van 2000, maar heeft pas recent stof doen opwaaien. Afgelopen zondag reageerde Trudeau voor het eerst zelf op de berichten. Hij zegt zich niet te kunnen herinneren dat hij de vrouw heeft “bepoteld”.

Het voorval zou plaatsgevonden hebben in Creston, in Brits-Columbia, in 2000. De toen 28-jarige Trudeau was aanwezig op een liefdadigheidsevenement. Hij zou er een jonge journaliste “bepoteld” hebben, zo blijkt uit een artikel dat toen geschreven is in de lokale krant. Een dag na het incident zou Trudeau zich verontschuldigd hebben tegenover de vrouw. “Het spijt me. Als ik had geweten dat je werkte voor een nationale krant, zou ik nooit zo voortvarend zijn geweest”, zou hij gezegd hebben volgens het bericht.

Trudeau zelf zegt nu niets af te weten van het incident. “Ik herinner me die dag in Creston nog goed”, zei de premier zondag. “Ik had een leuke dag. Ik kan me helemaal geen negatieve interacties herinneren.” De woordvoerder van Trudeau benadrukte gisteren ook nog eens dat de premier “iedereen altijd met respect behandeld”. “Hij kent het belang van attent en respectvol te zijn.”