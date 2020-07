Canadese premier onder vuur om miljoenendeal met goed doel RL

04 juli 2020

02u43

Bron: Belga, CBC 3 De Canadese commissaris voor Ethiek heeft een nieuw onderzoek geopend naar mogelijke belangenvermenging door premier Justin Trudeau. Ditmaal gaat het over een miljoenencontract met liefdadigheidsorganisatie WE Charity, die banden heeft met de familie van de premier.

De organisatie kreeg eind juni het beheer toegewezen van een overheidsprogramma van 900 miljoen Canadese dollar (zo'n 591 miljoen euro), dat beurzen verstrekt aan studenten die vrijwilligerswerk doen. Maar na de controverse over de banden met de premier, kondigde WE Charity vrijdag aan dat het zich terugtrekt.

Justin Trudeau en zijn moeder namen in het verleden regelmatig deel aan activiteiten van de organisatie en zijn echtgenote Sophie Grégoire levert een podcast aan de groep, zo bericht de publieke omroep CBC.

Volgens de organisatie hebben de Trudeaus nooit geld ontvangen voor deelname aan activiteiten van WE Charity. Alleen Sophie Grégoire ontving een reiskostenvergoeding voor haar vrijwilligerswerk, aldus een verklaring van de organisatie.

Nu komt er dus een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging. Het is overigens niet de eerste keer dat premier Trudeau hiervoor op de vingers wordt getikt: dat gebeurde ook al vorig jaar omdat hij zich zou gemoeid hebben met het corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin. Hij weigerde daar indertijd zijn excuses voor te maken.

In 2017 ging Trudeau opnieuw in de fout, omdat hij een reisje had aanvaard naar een eiland op de Bahama's dat privé-eigendom was van Aga Khan, de godsdienstige leider van het ismaïlisme, een substroming van de islam.

