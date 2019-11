Canadese politie zoekt verdachte die emmers met uitwerpselen over studenten gooide AW

26 november 2019

23u45

Bron: The Guardian 0 De Canadese politie maakt momenteel jacht op een persoon die emmers uitwerpselen op enkele studenten van de universiteit in Toronto dumpte.

Maandagavond was een jonge studente nogmaals het doelwit van de dader, die gewapend was met een emmer gevuld met uitwerpselen. “Het jonge meisje kreeg een volledige emmer uitwerpselen over zich heen”, aldus de Canadese agent David Hopkinson. Het ging om een derde slachtoffer in minder dan een week tijd.



Alle drie de studenten die het slachtoffer werden van de smerige emmers, zijn van Aziatische afkomst. Al denkt de politie dat ze allemaal willekeurig geselecteerd werden.

Emmers met een geurtje

Het eerste incident dateert van vrijdagnamiddag. Een man met zwarte handschoenen en een gele helm wandelde de campusbibliotheek van de universiteit binnen. Daarbij droeg hij nog een emmer – het felle geurtje incluis - met zich mee. Die gooide hij over een nietsvermoedende student waarna hij lachend wegliep. “Toen viel de geur pas echt op”, volgens een getuige.



Enkele dagen later, op zondag, trok diezelfde man nogmaals naar de bibliotheek. Opnieuw had hij een emmer bij zich, en ook daarvan dumpte hij de inhoud over een van de studenten.

Inmiddels heeft de politie een foto vrijgegeven van de vermoedelijke dader. Verder nog worden de drie emmers, die telkens werden achtergelaten, onderzocht. Voorlopig is het nog onduidelijk of het om menselijke of dierlijke ontlasting gaat.

“Ik vind dit soort gedrag onverklaarbaar,” aldus de burgemeester van Toronto. “Je kunt gewoon niet begrijpen waarom iemand dit soort dingen zou doen.”