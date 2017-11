Canadese politie treft vijf naakte kidnappers aan in auto na ongeval bij -10 graden LVA

In de buurt van Edmonton in de Canadese provincie Alberta vond afgelopen maandag een heel bizar auto-ongeval plaats. Nadat de politie na een oproep ter plaatse was gekomen, troffen ze een witte BMW aan die opzettelijk op een pick-up truck was ingereden. De vijf inzittenden van de BMW waren naakt, wat bij een temperatuur van -10 graden Celsius op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is. In de pick-up truck zaten een bestuurder en drie andere mensen zonder schoenen, die vlak voor de aanrijding door de naakte bende in de BMW waren ontvoerd.

Maandagochtend rond 9.30 uur plaatselijke tijd werd een koppel met hun baby uit hun huis gesleurd en door vijf mensen, onder wie twee minderjarige meisjes, in een witte BMW gestopt. De man werd in de koffer gestoken en de moeder met haar kind op de achterbank gedwongen. De man slaagde erin uit de rijdende auto te ontsnappen en ook zijn vrouw kon zich met het kind op haar arm bevrijden uit de greep van de ontklede ontvoerders.

Een man die voorbij kwam gereden merkte de familie langs de kant van de weg op en bood hen hulp aan. "Ze kwamen zonder schoenen uit de gracht, dus ik ben vanzelfsprekend gestopt om te vragen of ze hulp nodig hadden", aldus de redder in nood, Derek Scott. De familie kroop in de truck, maar daarmee hadden ze de naakte bende nog niet afgeschud. Enkele momenten later zag Scott in zijn achteruitkijkspiegel hoe de BWM hem langs achter ramde waarop ze in de gracht belandden. Gelukkig vielen er geen gewonden.

De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden uiteindelijk de verdachten in de boeien slaan, onder hevig protest van een van de blote vrouwen. De drie meerderjarigen van het gezelschap moesten donderdag voor de rechter verschijnen en werden na de hoorzitting onder voorwaarden vrijgelaten. Ze worden verdacht van ontvoering. De twee minderjarige meisjes werden vrijgelaten.

Waarschijnlijk drugs in het spel

Er heerst nog wat onduidelijkheid over het motief van de kidnapping, waarom het vijftal eigenlijk naakt in de auto zat en wanner ze precies hun kleren hadden uitgetrokken.

Volgens een familielid van een van de daders zouden ze die ochtend bij het ontbijt hallucinogene thee hebben gedronken. Het familielid, van wie de identiteit niet mag worden bekendgemaakt, zegt dat hij die ochtend met zijn twee tienerdochters, zijn ex-vrouw en twee meerderjarige vrienden had ontbeten. Een van de vrienden had "thee" meegebracht uit India die een hevige trip zou kunnen hebben veroorzaakt.

Geen van hen zou zich nog iets van het voorval herinneren. Alle 8 mensen die bij het voorval betrokken waren kenden mekaar.