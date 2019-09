Canadese parachutist valt te pletter van Kilimanjaro SPS

28 september 2019

22u04

Bron: Belga 0 Een Canadese toerist die een parachutesprong wilde maken van de top van de Kilimanjaro, Afrika's hoogste berg, is daarbij te pletter gevallen. Dat meldde de Tanzaniaanse dienst voor nationale parken (TANAPA).

De 51-jarige Justin Kyllo was afgelopen week in Tanzania aangekomen. Vandaag maakte hij een sprong van op de top van de 5.895 meter hoge Kilimanjaro. "Zijn parachute is niet opengegaan", aldus TANAPA-woordvoerder Pascal Shelutete. De Canadees viel uiteindelijk te pletter op de bergflank.