Canadese overlevingsexpert over kansen voortvluchtige tieners in wildernis: “Insecten vreten je levend op” Joeri Vlemings

31 juli 2019

14u03

Bron: AAP, CTV 22 Survivalexpert Dave Arama geeft de twee voortvluchtige Canadese tieners maximum een week om te overleven in de wildernis rond Gillam in Manitoba. “Ik betwijfel of ze echt de wildernis zijn ingegaan”, zegt hij. Als dat het geval is, acht Arama de kans dat ze nog leven erg klein. “Dit is geen film van Crocodile Dundee, dit is echt.”

Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) worden verdacht van drievoudige moord. De tieners zijn op de vlucht voor de politie, zo wordt aangenomen, en zouden zich mogelijks ophouden in het gebied rond Gillam in het Canadese Manitoba. Dat is een erg onherbergzame streek waar overleven voor leken niet simpel is. Dat weet expert Dave Arama als geen ander. Hij schat de overlevingskansen van het duo erg laag in, áls ze inderdaad de wildernis zouden zijn ingetrokken. In principe kan je drie tot zeven dagen overleven, zegt de expert. Volgens Arama stijgen de kansen van McLeod en Schmegelsky, mochten ze zich schuilhouden “in een trailer, een verlaten hut of zelfs een wagen”.

Hun laag vetgehalte speelt evenmin in hun voordeel. Het kan er ook in de zomer hard regenen en erg koud en vochtig zijn. Zonder aangepaste kleding is de moerassige wildernis een nachtmerrie. De regel die Arama hanteert, is dat je drie weken kan overleven zonder eten, drie dagen zonder water en drie uur als je kletsnat en onderkoeld bent.

Niet de beren of de wolven vormen het grootste gevaar voor de twee voortvluchtigen, weet Arama. Wel insecten, zoals bloedzuigende herten- en zandvliegen en muggen. “Ze vreten je levend op”, zei de eigenaar van de WSC Survival School in Ontario aan AAP. “Ze stoppen niet met bijten tot je je ogen sluit en niks meer ziet. Of ze bijten je zodanig veel dat je een levensbedreigende anafylactische reactie krijgt.”

Ook water kan de tieners zwaar in de problemen brengen. “Als ze water drinken, zit dat waarschijnlijk vol met parasieten, Giardia, en worden ze daar doodziek van”, aldus Arama. “Eerlijk, met mijn veertig jaar ervaring sterf ik nog liever dan dat je mij daarin loslaat zonder mes, zonder blikje, zonder vuurstenen, zonder zeil, zonder iets.”

De twee zouden volgens een brandweerman een aantal belangrijke spullen hebben achtergelaten in hun brandende vluchtauto. Kampeermateriaal zoals potten en pannen, en blikvoeding bleven achter in de gestolen Toyota.

De zoektocht naar het van drievoudige moord verdachte duo gaat verder. Arama prijst de agenten als helden die hun eigen leven riskeren en “elk moment in de rug kunnen worden geschoten”.