Canadese luchtverkeersleiders laten pizza’s leveren bij Amerikaanse collega’s die moeten werken zonder loon kv

14 januari 2019

04u38

Bron: National Post, CNN 0 Canadese luchtverkeersleiders hebben de voorbije dagen honderden pizza’s laten leveren bij hun Amerikaanse tegenhangers. Op die manier willen ze hun steun betuigen aan de Amerikaanse collega’s die sinds het begin van de shutdown van de Amerikaanse overheid geen loon meer uitgekeerd kregen.

Het initiatief werd donderdag opgestart toen personeelsleden van het controlecentrum van de luchthaven van Edmonton (Canada) geld inzamelden om pizza’s te bestellen voor hun collega’s in Anchorage Alaska (VS), vertelt Peter Duffey, hoofd van de Canadese Vereniging voor Luchtvaartleiding, een vakbondsorganisatie. Al snel werd het idee opgepikt door luchtverkeersleiders elders in het land. “Voor we het wisten, begonnen onze leden in alle hoeken van het land pizza’s te kopen voor de collega’s in de VS. Zoals het er nu voorstaat, denk ik dat al 36 faciliteiten pizza’s ontvangen hebben van Canada en dat aantal neemt elk uur toe”, aldus Duffey.

Op die manier willen de Canadese luchtverkeersleiders hun solidariteit met hun Amerikaanse collega’s uitdrukken. Ongeveer 10.000 luchtverkeersleiders in de VS zijn immers niet meer uitbetaald sinds de shutdown van de overheid op 22 december van start ging. “Luchtverkeersleiding is een enorm stresserende job”, zegt Peter Duffey. “Je moet 100 procent van de tijd 100 procent juist zijn. Mensen zouden niet naar het werk moeten komen met bijkomende stress over het betalen van hun hypotheek en boodschappen.”

Canadese en Amerikaanse luchtverkeersleiders staan dagelijks met elkaar in contact, vertelt Ron Singer, woordvoerder van Nav Canada, de Canadese tegenhanger van Belgocontrol. “Er is automatisch een band.”

De reacties van de Amerikanen is volgens Duffey “erg hartverwarmend”. Zo bedankten Amerikaanse piloten die zich in het Canadese luchtruim begaven de Canadese luchtverkeersleiders via de radio in naam van hun Amerikaanse collega’s. Ook op sociale media uitten de luchtverkeersleiders in de VS hun dankbaarheid.

Huge thank you to our Union brothers and sisters at @CATCA5454 YYZ Tower for sending us pizza last night!! #NATCA #CATCA #unionstrong pic.twitter.com/S6erEK6FpG NATCA EWR(@ NATCAEWR) link