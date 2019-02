Canadese leraar filmde borsten van studentes met camerapen kv

14 februari 2019

23u35

Bron: CBC, BBC 0 Het Canadese Hooggerechtshof heeft een leraar schuldig bevonden aan voyeurisme, omdat hij met een camerapen beelden had gemaakt van de decolletés van meisjes in zijn school. De man was eerder vrijgesproken door twee lagere rechtbanken. Voyeurisme is in Canada een seksueel misdrijf.

De feiten dateren al van 2011, toen de nu 41-jarige Ryan Jarvis betrapt werd op het stiekem filmen van gezichten, borsten en decolletés van leerlingen. Sommige video’s duurden slechts enkele seconden, andere tot twee-en-een-halve minuut. De beelden werden meestal gemaakt terwijl hij met de studentes in gesprek was. De politie ontdekte dat de man in het bezit was van beelden van 27 tienermeisjes tussen 14 en 18 jaar oud. De beelden werden gemaakt in 2010 en 2011. In 2013 werd Jarvis, een docent Engels, door de school geschorst.

Sinds 2005 is voyeurisme strafbaar in Canada. Voyeurisme wordt er omschreven als het met een seksuele motivatie stiekem bekijken of filmen van iemand die een redelijke verwachting van privacy heeft.



Centraal in het proces stond de vraag of de praktijken van Ryan Jarvis een inbreuk vormen op het recht op privacy van de tieners. De 41-jarige leerkracht filmde de slachtoffers immers op schoolterrein.

Seksueel motief

Jarvis werd in eerste aanleg vrijgesproken omdat het volgens de rechter niet bewijsbaar was dat hij de beelden had gemaakt met een seksueel motief. Een hof van beroep oordeelde vervolgens dat de foto’s wel gemaakt werden met een seksueel motief, maar dat de studenten op school geen privacy moeten verwachten.

Het Canadese Hooggerechtshof achtte Jarvis vandaag uiteindelijk wel schuldig. Vanmorgen beslisten de rechters van het hooggerechtshof dat leerlingen hun recht op privacy niet verliezen wanneer ze zich op school – openbaar domein – begeven, zelfs al hangen er bewakingscamera’s.

Precedent

In zijn besluit zei rechter Richard Wagner dat de uitspraak een precedent schept voor onder andere gevallen van “upskirting” (stiekem genomen foto’s onder de rok van een vrouw). “Het gebruik van een gsm-toestel om foto’s te maken onder de rokken van vrouwen op het openbaar vervoer, het gebruik van een drone om hogeresolutiefoto’s te maken van nietsvermoedende zonnekloppers aan een openbaar zwembad of het stiekem filmen van een vrouw die borstvoeding geeft in een rustig hoekje van een koffiehuis zou allemaal aanleiding vormen voor gelijkaardige bezorgdheden omtrent privacy”, schreef hij.