Canadese journaliste: "Premier Trudeau betastte me en bood zijn excuses aan" David van der Heeden

08 juli 2018

08u21

Bron: AD 0 De Canadese premier Justin Trudeau heeft een voormalig journaliste na een 'ongepaste aanraking' zijn verontschuldigingen aangeboden. Trudeau zou haar bijna twintig jaar geleden, tijdens een muziekfestival in British Columbia, hebben betast, zo zegt Rose Knight.

Knight bevestigde gisteren dat zij de verslaggever is die achttien jaar terug werd genoemd in een redactioneel artikel in de Creston Valley Advance. De krant maakte er destijds melding van dat de journaliste tijdens haar werk op het muziekfestival door Trudeau werd vastgegrepen.



In het krantenartikel staat ook de strekking van Trudeau's excuses omschreven: "Als ik had geweten dat u verslag uitbracht voor een nationale krant, zou ik nooit zo brutaal zijn geweest.'' De afgelopen weken dook het incident weer op in de pers, maar de oud-verslaggever lijkt niet van zins de zaak verder op te rakelen.

Altijd vermeden erover te praten

"Ik heb van mijn carrière als journalist genoten, maar die is allang voorbij'', verklaarde Knight. "Uit bezorgdheid over de privacy van mij en mijn gezin heb ik altijd vermeden erover te praten.'' De vrouw geeft toe dat het incident waarover in het hoofdartikel wordt gerept inderdaad is voorgevallen en dat Trudeau zich er de volgende dag voor heeft verontschuldigd.



"Afgezien van deze verklaring zal ik geen verdere details of informatie verstrekken'', vervolgde Knight. "Mocht er een debat over ontstaan, dan zal dat moeten gebeuren zonder mijn betrokkenheid.'' Na het gebeuren, dat plaatsvond tijdens het Kokanee Summit-festival in augustus 2000, zou de journaliste ook geen contact meer met Trudeau hebben gehad.

Ik weet dat ik niet ongepast gehandeld heb, maar mensen kunnen zich een ontmoeting op een andere manier herinneren Justin Trudeau

Respect voor verklaring journaliste

Trudeau bezocht het festival om daar een donatie voor de Kokanee Glacier Alpine Campaign in ontvangst te nemen. De inzameling werd gehouden nadat de jongste broer van Trudeau in 1998 bij een verwoestende lawine in het gelijknamige park om het leven kwam. De opbrengst kwam ten goede aan de herbouw van een bezoekers- en informatiecentrum.



Gisteren zei Trudeau het besluit van Knight om een verklaring af te leggen te respecteren. De ontmoeting met Knight herinnert de Canadees zich duidelijk anders. "Ik weet zeker dat ik niet ongepast gehandeld heb, maar ik denk dat de essentie van de zaak is dat mensen zich een ontmoeting op een andere manier kunnen herinneren'', aldus de premier.

Vrouwen ervaren dingen anders dan mannen

"Een deel van de les die we in deze tijd van collectief ontwaken moeten leren, is het opbrengen van respect en begrip voor het feit dat mensen, in veel gevallen vrouwen, interacties in een professionele context of in een andere situatie anders ervaren dan mannen.''



De premier nam gisteren deel aan een evenement met parlementslid Kent Hehr, die zijn kabinetszetel verloor nadat er een onderzoek wegens ongepast gedrag jegens vrouwen naar hem was ingesteld. Volgens Trudeau zijn de aantijgingen tegen hem en Kent duidelijk verschillend, maar moet elke beschuldiging serieus worden genomen en worden onderzocht.



Rachel Notley, premier van de deelstaat Alberta, zegt naar aanleiding van de berichten over Trudeau dat het belangrijk is dat vrouwen serieus worden genomen als ze zich over een dergelijk incident uitspreken. Notley erkent dat elke situatie anders is, maar dat zodra het tot een zaak komt "we ervoor moeten zorgen dat er een eerlijk onderzoek komt, waarbij iedereen wordt gehoord".