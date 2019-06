Canadese fertiliteitsarts gebruikte eigen zaad om 11 kinderen te verwekken ttr

Een Canadese fertiliteitsarts heeft met eigen zaad elf kinderen verwekt in twee vruchtbaarheidsklinieken. De licentie van de inmiddels 80-jarige, gepensioneerde dokter Norman Barwin is ingetrokken door een speciale commissie. Dat meldt BBC.

De Commissie van Artsen en Chirurgen van Ontario noemt de acties van dokter Norman Barwin “erger dan verwerpelijk”. Dokter Steven Bodley meldt dat de licentie van Barwin werd ingetrokken. Daarnaast moet de Canadese arts ook een boete van 10.730 Canadese dollar (omgerekend zo’n 7.170 euro) betalen. “Hij heeft het vertrouwen van al zijn patiënten geschaad”, klinkt het. Barwin was niet aanwezig tijdens de uitspraak van de commissie.



Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de aanklachten teruggaan tot de jaren zeventig. Barwin werkte toen in twee Canadese vruchtbaarheidsklinieken, waar hij vrouwen insemineerde met eigen sperma. Zeker elf kinderen werden verwekt door Barwin. Zij voelen zich “besmet”, zo schrijft BBC.

Slachtoffers

Rebecca Dixon zegt dat haar “hele identiteit in twijfel werd getrokken” toen ze op 25-jarige leeftijd ontdekte dat Barwin haar biologische vader is. Aan de commissie verklaarde Dixon dat ze voortdurend op zoek is naar mensen die op haar lijken en die misschien haar halfbroers en -zussen zijn.



Ook een andere vrouw, die anoniem wenst te blijven, vertelt over het moment waarop ze te horen kreeg dat ze een van de slachtoffers van de vruchtbaarheidsarts is. “Het voelde alsof ik verkracht was”, getuigt ze.

Eerder ontstond ophef in Nederland over een gelijkaardige zaak. De - inmiddels overleden- Nederlandse fertiliteitsarts Jan Karbaat zou net als Barwin met eigen zaad tientallen kinderen verwekt hebben in zijn kliniek. Uit DNA-testen bleek dat Karbaat de biologische vader is van zeker 49 kinderen.

