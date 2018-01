Canadese ex-gegijzelde Joshua Boyle moet extra psychologische testen ondergaan jv

26 januari 2018

19u47

De Canadees Joshua Boyle zal tot aan zijn proces, waar hij terechtstaat voor seksuele agressie en doodsbedreigingen, geïnterneerd worden in een psychiatrische kliniek. Daar zal hij een gepaste behandeling krijgen en bijkomend psychologisch getest worden.

Een rechter in Ottawa weigerde Boyle voorwaardelijk vrij te laten tot de start van zijn proces op 26 maart. Boyle verscheen zelf kort via een videoverbinding vanuit de gevangenis van Ottawa waar hij sinds begin januari verblijft.

De rechter legde hem ook vier bijkomende aanklachten op, waaronder een voor aanval met een wapen. Daarnaast wordt hij ook berecht voor seksueel geweld, vrijheidsberoving, geweld, toediening van psychotrope stoffen, doodsbedreigingen en valse getuigenissen.

De rechtbank heeft een bevel uitgevaardigd dat de publicatie verbiedt van de namen van de slachtoffers van het geweld dat plaatsvond tussen 14 oktober - de dag dat de familie Boyle terugkeerde naar Canada - en 30 december. Boyle werd gearresteerd en gevangen gezet op 1 januari.

Zijn Amerikaanse vrouw Caitlan Coleman zei begin januari in een schriftelijke verklaring dat de mentale toestand van haar man de oorzaak was van de vermeende feiten. Ze zei echter niet of ze zelf ook slachtoffer was.

Joshua Boyle en Caitlan Coleman, getrouwd sinds 2011, werden in 2012 gekidnapt door de Taliban in Afghanistan. Later werden ze overgedragen aan het extremistische Haqqani-netwerk in Pakistan.

Ze werden medio oktober vrijgelaten, samen met hun drie kinderen van zes maanden tot vijf jaar, allen geboren in gevangenschap.