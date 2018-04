Canadese cokebabe op luxecruise moet nog minstens drie jaar in de cel blijven Joeri Vlemings

19 april 2018

08u57

Bron: Washington Post 0 Melina Roberge (24) smokkelde samen met twee andere Canadezen zo'n 95 kg coke mee op een cruiseschip. Op Instagram pochte ze met haar luxeleventje, maar ze werd gevat. De rechter veroordeelde Roberge tot een celstraf van maximum acht jaar. Dat is meer dan haar kompaan, pornoster Isabele Lagace (30).

Roberge zal minstens vier jaar en negen maanden vastzitten. Ten vroegste in mei 2021 kan ze vrijkomen, drie maanden later dan haar partner in crime, Lagace. Die kreeg een iets mildere straf van 4,5 tot maximum 7,5 jaar cel, omdat zij meteen schuldig had gepleit. Roberge weende stilletjes toen ze het zware verdict aanhoorde. De derde drugsmokkelaar, Andre Tamine (67), zal later berecht worden.

Roberge en Lagace gingen in 2016 viraal met hun foto's op Instagram over hun exotische luxecruise. De twee waren gerekruteerd door een 'sugerdaddy', een oudere man met wie Roberge, volgens rechter Kate Traill, niet alleen zelf seksuele betrekkingen had maar die haar ook uitstuurde als escorte om het met andere mannen te doen.

Traill had het duidelijk niet zo begrepen op sociale media, waar leeftijdsgenoten van Roberge "hun zelfwaarde koppelen aan Instagramberichten". "Het is triest dat ze hunkeren naar een leeg bestaan waarin ze geld verdienen naargelang het aantal likes", sprak Traill. "Ze werd verleid door de levensstijl en de kans om glamoureuze foto's op Instagram te posten. Dit benadrukt de negatieve invloed van sociale media op jonge vrouwen."