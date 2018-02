Canadese cartoon over held van schietpartij in Florida raakt duizenden Twitterharten Joeri Vlemings

Bron: The Star 5 De Canadese cartooniste Pia Guerra gaat viraal met een tekening die ze maakte naar aanleiding van de afschuwelijke schietpartij van vorige week in de school in Florida. Guerra was vooral gepakt door het verhaal van footballcoach Aaron Feis en raakte met haar cartoon op haar beurt menig Twitterhart.

De 37-jarige Aaron Feis was assistent-footballcoach op de middelbare school Marjory Stoneman Douglas in Parkland, Florida. Toen Nikolas Cruz daar vorige week in het rond begon te schieten, probeerde Feis de leerlingen te behoeden voor de kogels. Volgens getuigen wierp hij zich op een bepaald moment tussen de schutter en een studente om haar te redden. Hij werd zelf dodelijk geraakt en was een van de 17 slachtoffers die de schietpartij niet overleefden.

In de cartoon zien we hoe een meisje Feis bij de hand neemt en welkom heet in de groep achter haar, een menigte van allemaal slachtoffers van schietpartijen in de VS. "Kom, meneer Feis, hier zijn er velen die u willen ontmoeten", zegt het meisje.

Guerra postte de tekening op Twitter onder de titel 'Hero's Welcome', met duizenden likes, retweets en reacties als gevolg. "Ik kreeg zelf een brok in de keel toen het idee voor het eerst in mij opkwam", zei de 46-jarige Canadese uit Vancouver in The Star. Het verraste haar ook dat de cartoon zo'n harde impact bleek te hebben op de mensen.

Al interpreteert niet iedereen het werk op de manier zoals Guerra hte had bedoeld. Velen koppelen de verwelkoming van Feis door de massa aan het religieuze, met name aan de hemel waar de doden samenkomen. Maar Guerra zelf is atheïste. "Waar al deze prachtige mensen nu ook zijn, dáár alvast niet", zegt ze. Maar ze stelt wel dat de boodschap van haar cartoon "dit overstijgt".