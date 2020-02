Canadese advocaten spannen rechtszaak aan tegen Iran wegens neerhalen vliegtuig KVE

07 februari 2020

20u44

Bron: Belga 0 Canadese advocaten beginnen een rechtszaak tegen Iran namens nabestaanden van de slachtoffers van het door Iran neergehaalde passagiersvliegtuig in januari. De advocaten willen een schadevergoeding van minstens 1,5 miljard Canadese dollar (1 miljard euro).

De advocaten noemen Iran, de machtigste man van het land, Ayatollah Ali Khamenei, de Revolutionaire Garde en anderen als gedaagden. De voornaamste eiser is anoniem en wordt aangeduid met de naam 'John Doe', en is familie van het slachtoffer 'Jack Doe'. De identiteit van de aanklager blijft onbekend, opdat "diens Iraanse familie beschermd blijft tegen het regime in Teheran", meldden de advocaten.

Het toestel van Ukraine International Airlines werd op 8 januari kort na de start in Teheran neergeschoten met twee Iraanse raketten. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven. De Iraanse autoriteiten gaven na enkele dagen toe dat het passagiersvliegtuig per ongeluk was neergehaald.

