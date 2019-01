Canadese (34) en Italiaan (30) spoorloos sinds laatste bericht uit Burkina Faso lva

08 januari 2019

05u17

Bron: CBC 0 De 34-jarige Edith Blais uit het Canadese Quebec en de 30-jarige Italiaanse architect Luca Tacchetto zijn sinds 15 december van de radar verdwenen nadat Blais laatst contact had met haar vader vanuit Burkina Faso. Blais en Tacchetto zouden normaal gezien rond kerstmis in buurland Togo moeten zijn aangekomen.

De ouders van Edith Blais zijn in paniek nu ze al weken niets meer van hun dochter hebben gehoord. Het laatste bericht dat ze van haar kregen kwam uit Bobo-Dioulasso, een stad in het westen van Burkina Faso. Edith telefoneerde met haar vader. Ze vertelde hem dat ze van plan was om samen met haar goede vriend Luca Tacchetto, met wie ze al een tijdje doorheen West-Afrika reist, naar de hoofdstad van Burkina Faso Ouagadougou te rijden, daar misschien hun auto te verkopen en vervolgens af te zakken naar buurland Togo. Rond kerstmis werden ze verwacht in Togo. Daar zouden ze als vrijwilligers helpen bij een herbebossingsproject.

Ediths moeder, Jocelyne Bergeron, heeft een Facebookpagina opgericht om haar dochter weer op het spoor te komen. Aan de Canadese nieuwszender CBC vertelt Bergeron dat ze veel steunbetuigingen krijgt en ook veel tips, maar dat het moeilijk is om uit te maken welke tips het waard zijn om na te gaan. Iemand beweert de twee vrienden nog te hebben gezien op 21 december maar bewijzen zijn er niet.

De Canadees Patrick Gagnon die al zeven jaar in Burkina Faso woont, reed met zijn jeep de grens tussen Burkina Faso en buurlanden Togo en Ghana af op zoek naar een teken van leven. “Wanneer zoiets gebeurt, moeten we een handje helpen”, zei landgenoot Gagnon, die opmerkt dat Burkina Faso wel veilig is in de steden maar elders heel gevaarlijk kan zijn.

Ook krijgt ze hulp van de organisatie Global Affairs Canada die in contact staat met de lokale autoriteiten in Burkina Faso. Bergeron blijft hoopvol dat haar dochter snel weer gevonden wordt.

Dat reizen in Burkina Faso niet zonder gevaar is, wordt bevestigd in het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens dat advies verslechtert de veiligheidssituatie van het land sinds enkele jaren. “Het is formeel afgeraden om zich in het Noorden van het land, ten noorden van de weg Dori-Djibo, en in het oosten van het land, verder dan de stad Fada-NGourma, te begeven”, klinkt het. Ook is het aantal terroristische aanvallen aanzienlijk toegenomen in de laatste maanden.