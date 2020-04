Canadees parlement keurt historisch economisch hulpprogramma goed kv

12 april 2020

03u53

Bron: Belga 0 Het Canadees parlement heeft zaterdag een historisch hulpprogramma goedgekeurd om de bedrijven en hun werknemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat om het grootste economische maatregel in het land sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het parlement, dat zijn zittingen vanwege het coronavirus had opgeschort, kwam zaterdag samen voor een bijzondere zitting om het plan ter waarde van 73 miljard Canadese dollar (47 miljard euro) goed te keuren. De overheid zal 75 procent van de salarissen van de werknemers overmaken aan de bedrijven om massale faillissementen en banenverlies te vermijden.

De loonsubsidie van 75 procent geldt voor drie maanden vanaf 15 maart en bedoeld voor bedrijven die een omzetdaling van 15 procent registreerden in maart of van 30 procent in april of mei, legde minister van Financiën Bill Morneau uit.



Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen om tot 847 dollar per week per werknemer te krijgen. De subsidie zal binnen de twee tot vijf weken uitbetaald worden.

Onder meer Air Canada wil gebruik maken van het plan voor zijn 36.000 Canadese werknemers, van wie er bijna de helft technisch werkloos zijn.

In de afgelopen weken hebben meer dan 5 miljoen Canadezen of een kwart van de werkende bevolking, bij de overheid aangeklopt voor financiële hulp.

De frontlinie is overal, in onze huizen, onze ziekenhuizen, onze zorgcentra, onze winkels, onze apotheken (...) en zij die nog aan het werk zijn, zijn onze moderne helden. Justin Trudeau, premier Canada

Naast premier Trudeau, die net een maand in quarantaine heeft gezeten omdat zijn vrouw besmet was met het coronavirus, was slechts een dertigtal parlementsleden aanwezig op de zitting zodat de regels rond social distancing gerespecteerd werden.

De tekst moet nog goedgekeurd worden door de Senaat. De stemming zou zondagavond plaatsvinden.

Trudeau verklaarde tijdens de zitting dat de strijd tegen het coronavirus geen oorlog is, maar dat de strijd daarom niet minder destructief of gevaarlijk is. "De frontlinie is overal, in onze huizen, onze ziekenhuizen, onze zorgcentra, onze winkels, onze apotheken (...) en zij die nog aan het werk zijn, zijn onze moderne helden." De premier waarschuwde nog dat de situatie in het land waarschijnlijk eerst nog zal verslechteren voor ze weer zal beteren.

Canada registreerde al 23.197 coronabesmettingen. 678 mensen kwamen al om het leven.