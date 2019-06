Canadees onderzoek klaagt “genocide" op inheemse vrouwen aan AW

01 juni 2019

18u52

Bron: Belga 0 De vrouwen van de inheemse gemeenschap in Canada die de voorbije decennia werden vermoord of vermist zijn geraakt, zijn het slachtoffer geworden van een "Canadese genocide". Dat blijkt uit een rapport van een Canadese onderzoekscommissie. Officieel wordt het rapport pas maandag gepubliceerd.

De Canadese regering had eind 2015 aangekondigd dat er een nationaal onderzoek zou worden opgestart naar het geweld tegen vrouwen van de inheemse gemeenschap. Volgens de Canadese omroep CBC blijkt uit dat onderzoek dat het overmatig geweld op de vrouwen als een "genocide" bestempeld kan worden. "Het feit dat (...) de Inuit- en Métis-gemeenschap er nog altijd is en dat hun bevolkingsaantal toeneemt, mag geen reden zijn om afbreuk te doen aan de beschuldiging van genocide", zo staat in het rapport.



"Hoewel de Canadese genocide alle inheemse bevolkingsgroepen viseert, blijken vooral de vrouwen, de meisjes te worden getroffen", zo citeert de Canadese omroep het rapport. Daarnaast wordt ook aangeklaagd dat "de Canadese samenleving een bedroevende onverschilligheid" toont ten opzichte van het geweld.



Hoeveel vrouwen het slachtoffer werden van het geweld, is niet duidelijk. In sommige schattingen wordt gesproken van 4.000 slachtoffers, maar volgens het rapport is het werkelijke aantal "onmogelijk vast te stellen".

Onderzoek naar dode en vermiste vrouwen

Eind vorig jaar maakte de nieuwe Canadese regering onder leiding van Justin Trudeau bekend dat ze een nationaal onderzoek gaat opstarten naar de vele gevallen van geweld tegen vrouwen van de inheemse gemeenschap. De nationale politie telde in 2014 bijna 1.200 dossiers van gedode of vermiste vrouwen uit de First Nations-, Métis- en Inuit-gemeenschap. Het gaat over feiten die zich afspeelden tussen 1980 en 2012. Ook in een dit jaar gepubliceerd VN-rapport wordt aangeklaagd dat de inheemse vrouwen vijf keer meer kans maken om met geweld geconfronteerd te worden.

Veel van de doden werden geklasseerd als zelfmoord of natuurlijk overlijden, de politie voerde amper een onderzoek. Volgens een vrouwenorganisatie zou het aantal vrouwen dat vermoord werd of verdwenen is op 4.000 liggen. “Het is duidelijk dat vele families een heropening van het onderzoek vragen”, verklaarde minister Bennett. Ze verwees naar het geval van een vrouw met een schotwonde in de nek, en een andere wiens handen op haar rug gebonden waren. Beide zaken werden bestempeld als zelfmoord.