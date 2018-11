Canadees neemt slaappilletje voor vlucht en wordt met gezin van vliegtuig gezet wegens “niet in staat om te vliegen” kg

03 november 2018

11u50

Bron: BBC 0 Een Canadese man werd samen met zijn vrouw en zoontje van het vliegtuig gezet omdat het boordpersoneel oordeelde dat hij niet in staat was om te vliegen. De man had enkel een slaappilletje gepakt, en het medisch personeel op de luchthaven bevestigde dat hij perfect kon meevliegen, maar toch mocht hij niet meer aan boord. De familie moest ruim 1.000 euro betalen voor een nieuwe vlucht om hun vakantie niet mis te lopen.

De Canadees Stephen Bennett was op 13 oktober samen met zijn gezin op weg naar Cuba voor een welverdiende all-invakantie. Bennett was net herstellende van een recente hersenbloeding, en had er al een vlucht opzitten van British Columbia naar Toronto. Op het vliegtuig had hij geen oog dichtgedaan. Net voor hij de tweede vlucht opstapte, nam de vermoeide man dan ook een slaappilletje op het voorschrift van zijn huisarts. Hij was al in slaap gevallen voor het toestel opsteeg.

Maar dan werd hij plots wakkergeschud door zijn vrouw. Eén van de medewerkers aan boord stond aan zijn zetel, en vertelde hem dat hij het vliegtuig moest verlaten omdat hij een “medisch noodgeval” was. Er was even verwarring, maar eens hij volledig wakker was, kon de man uitleggen dat hij simpelweg een slaappilletje had genomen. Desondanks werd het medisch personeel van de luchthaven opgetrommeld. De man werd van het vliegtuig gehaald in een rolstoel, terwijl zijn gezin volgde. Volgens hem werd hij onderzocht door de hulpverleners, die aan de luchtvaartmaatschappij WestJet bevestigden dat de gezondheidstoestand van de man prima was, maar dat bleek niet voldoende.

Daarop belde Bennett naar zijn huisarts, die snel een nota mailde waarin hij verzekerde dat de man in staat was om te vliegen. Ook dat maakte niet uit. Het gezin mocht niet mee. “Het was zo vernederend”, vertelde hij aan BBC. “Het kwam erop neer dat de stewardess rechter, jury en beul werd.”

Schaduw

De luchtvaartmaatschappij stelde tot overmaat van ramp voor om tickets om te boeken naar een vlucht in de week daarop, waardoor de Bennetts een hele week aan vakantie zouden mislopen. Het gezin bedankte vriendelijk voor het aanbod, en koos ervoor om een vlucht te boeken bij een andere maatschappij. Voor de nieuwe tickets en een hotel in Toronto, telden ze nog eens 2.000 Canadese dollar neer, oftewel zo'n 1.3000 euro. Bovendien verloren ze alsnog twee dagen vakantie. “Het wierp een enorme schaduw op de rest van de trip”, aldus Bennett.

De man wilt nu een compensatie van WestJet en een fatsoenlijke uitleg waarom de mening van medische professionals werd genegeerd. WestJet reageerde enkel nog in een statement. “We blijven achter de beslissing van het boordpersoneel staan en geloven dat wat we aan deze gast hebben aangeboden, redelijk is onder de omstandigheden”, luidt het.

Bekijk ook: