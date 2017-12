Canadees krijgt geschil met overheid over alcoholinvoer tot Hooggerechtshof Joeri Vlemings

08u32

Bron: BBC 0 Thinkstock Gerard Comeau is een gepensioneerde Canadees, die de beperking op de import van alcohol in de provincie New Brunswick al sinds 2012 aanvecht. De zaak komt vanaf morgen voor het Hooggerechtshof in Ottawa. De uitspraak kan verregaande gevolgen hebben.

Op 6 oktober 2012 begon Gerard Comeau aan een rit van twee uur met zijn Honda vanuit New Brunswick naar de provincie Québec om daar goedkoper alcohol in te kopen. Hij kocht veertien kratten bier, twee flessen whisky en een fles likeur. Een lading die illegaal was, maar dat wist hij niet. New Brunswick hanteert, net als vele andere Canadese provincies, een wettelijke limiet op de import van alcohol: maximum 12 pinten of ongeveer vijf kratten bier.

Comeau werd gesnapt. Zijn drank werd aangeslagen en hij kreeg een boete van zo'n 200 euro. Daar was hij het helemaal niet mee eens. Er kwam een rechtszaak van, die inmiddels tot het Canadese Hooggerechtshof geraakte. De stelling van Comeau is dat het zijn constitutionele recht is om alcohol te mogen kopen in een andere provincie. In 2016 kreeg Comeau gelijk van een rechtbank in New Brunswick. Maar de openbare aanklager ging in beroep bij het Hooggerechtshof, nadat het Hof van Beroep had geweigerd de zaak te herzien.

Wijn en cannabis

Ook andere partijen zullen morgen en overmorgen aan het woord komen in Ottawa. Zoals de wijnmakers uit de provincie Brits-Columbia, die al jaren ijveren voor het schrappen van de bestaande invoerbeperkingen. "Het zou toch niet moeilijker voor ons mogen zijn om wijn rechtstreeks naar klanten in Canada uit te voeren dan naar alle andere landen van de wereld", luidt het. In die middens wordt Comeau overigens al lachend de "patroonheilige van de wijnhuizen uit Brits-Columbia" genoemd.

Andere geïnteresseerden zijn de cannabistelers. Organisaties die opkomen voor de legalisering van het recreatief gebruik van cannabis hopen op een verdict dat de invoerlimieten op alcohol schrapt. Om er later zelf wel te bij varen.

De beslissing van het Hooggerechtshof kan mogelijk de liberalisering van de Canadese alcoholmarkt betekenen en ook het federale systeem zoals het nu bestaat hertekenen.