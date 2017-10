Canadees koppel ruziet na winnen jackpot Gerben van 't Hof

Bron: AD.nl 0 thinkstock Geld en liefde gaan niet samen bij het Canadese koppel Denise Robertson en Maurice Thibeault. De twee kunnen elkaars bloed wel drinken over de verdeling van ruim vier miljoen euro die ze wonnen in de loterij.

Toen Thibeault hoorde dat zij de jackpot hadden bemachtigd, besloot hij het geld stilletjes te incasseren en zijn partner te verlaten. Robertson kreeg er lucht van toen zij op een dag thuis kwam van haar werk. Thibeault had al zijn spullen ingepakt en vertelde dat hij zijn baan had opgezegd.

De twee woonden tweeënhalf jaar samen in Chatham in de provincie Ontario en kochten in die tijd 649 loten. "Soms kocht hij er een, dan ik weer," zegt ze in de krant Toronto Sun. "We hadden de harde afspraak dat, mochten we ooit winnen, we het geld eerlijk zouden verdelen."

Geheim adres

Thibeault zou al maanden bij zijn vriendin weg willen en het winnen van de lotto hebben aangegrepen om de stap daadwerkelijk te zetten. Hij woont nu op een geheim adres in afwachting van de rechtszaak die Robertson tegen hem heeft aangespannen.



