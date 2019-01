Canadees in China krijgt in eerste aanleg 15 jaar cel en nu de doodstraf voor drugshandel: Canadees-Chinese verhoudingen nog verder op scherp kg

14 januari 2019

15u58

Bron: Belga 0 Een Chinese rechtbank heeft vandaag een 36-jarige Canadees in zijn tweede proces tot de doodstraf veroordeeld. De man werd schuldig bevonden aan drugshandel. Het vonnis kan de diplomatieke spanningen tussen beide landen doen toenemen.

Robert Lloyd Schellenberg (36) werd in 2014 beschuldigd van het smokkelen van 200 kilogram methamfetamine. Hij zei zelf onschuldig te zijn. “Ik ben geen drugshandelaar. Ik kwam naar China als toerist”, zei hij volgens nieuwsagentschap AFP.



In eerste aanleg kreeg hij een celstraf van vijftien jaar en omgerekend 19.000 euro boete. Vorige maand vond de Chinese justitie deze veroordeling te "mild". Nu hangt de Canadees een doodstraf boven het hoofd. Hij kan nog in beroep gaan.

#Canada #加拿大 #中国 #China Today the Chinese court has sentenced Robert Lloyd Schellenberg to death. pic.twitter.com/wdFhpSdFhf Macao Huage(@ shuangyinghe) link

Spanningen

Volgens sommige Westerse experten zou China de zaak gebruiken om druk te zetten op Canada. De relaties tussen beide landen zijn gespannen sinds een leidinggevende van de Chinese telecomgigant Huawei, Meng Wanzhou, gearresteerd werd begin december. Zij werd in Canada opgepakt op het verzoek van de Verenigde Staten.



Anderzijds houdt China twee Canadezen vast omdat zij in activiteiten verwikkeld zouden zijn die "de nationale veiligheid in gevaar brengen". Talrijke waarnemers zien in deze detenties een Chinese vergelding voor Meng Wanzhou.



Beide regeringen hebben elkaar gevorderd hun landgenoten weer vrij te laten.

