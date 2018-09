Canadees filmt hoe tornado langs gebouw raast LVA

23 september 2018

01u51

De regio in en rond de Canadese hoofdstad Ottawa werd vrijdag zwaar getroffen door noodweer. Twee tornado's raasden langs de stad en lieten een spoor van vernieling achter. Duizenden mensen zitten nog zonder stroom. Een man uit Gatineau, een voorstad op de noordelijke oever van de rivier Ottawa, filmde het moment waarop de windhoos zijn gebouw bereikte.

Vincent-Carl Leriche bevond zich op de derde verdieping toen de tornado zijn gebouw bereikte. Op de beelden is te zien hoe overal brokstukken in het rond vliegen. Hij beseft dat het misschien niet zo slim was aan het raam te staan en zijn gsm boven te halen om alles te filmen: "Dat is waarschijnlijk wat men de millennial-generatie noemt, zeker?" Leriche vertelde de plaatselijke media dat de chaos slechts ongeveer één minuut duurde, maar dat de schade enorm was.

De tornado maakte geen dodelijke slachtoffers, maar veroorzaakte een enorme ravage. In de voorsteden Dunrobin en Gatineau werden daken van gebouwen gerukt en huizen met de grond gelijk gemaakt. Volgens burgemeester Watson behoort de storm tot een van de meest traumatische gebeurtenissen voor Ottawa, waar 1,3 miljoen mensen wonen. "Het ziet er uit als iets uit een film of een oorlogsgebied", zei hij.

Meer dan tweehonderdduizend inwoners van de Canadese hoofdstad Ottawa en buurgemeenten zitten zaterdagavond nog altijd zonder elektriciteit. Volgens burgemeester Jim Watson zal het dagen duren voordat de schade aan hoogspanningslijnen en elektriciteitshuisjes is hersteld.