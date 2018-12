Canadees die wordt vastgehouden in China “mag licht in cel niet uitdoen” kv

21 december 2018

Bron: Reuters, BBC 0 De voormalige Canadese diplomaat Michael Kovrig die vorige week in China werd gearresteerd, krijgt geen toegang tot bijstand door een advocaat en wordt verplicht om ’s nachts het licht in zijn cel aan te houden. Dat schrijft Reuters op gezag van bronnen die vertrouwd zijn met de zaak.

De Chinese autoriteiten arresteerden vorige week twee Canadese burgers: zakenman Michael Spavor en Michael Kovrig, een voormalige diplomaat en adviseur bij de denktank International Crisis Group (ICG).

De arrestaties werden verricht nadat Meng Wanzhou, financieel directeur van het Chinese technologiebedrijf Huawei, op 1 december in Canada werd opgepakt op vraag van de VS, dat in een handelsoorlog met China is verwikkeld. Meng riskeert te worden uitgeleverd aan de VS waar ze wordt aangeklaagd voor fraude. Per aanklacht riskeert ze daar 30 jaar cel.

China is erg vaag over de redenen voor de aanhouding van de twee Canadezen, die volgens hen betrokken zijn bij “activiteiten die een gevaar vormen voor de Chinese nationale veiligheid”. Het land legt geen officiële link met de arrestatie van Meng. Volgens Canada zijn de arrestaties van Kovrig en Spavor niet aanvaardbaar. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo roept China op om de mannen vrij te laten.

Licht aan

Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak werd Kovrig vorige week maandag omstreeks 22 uur van de straat geplukt in Beijing. Twee dagen later bevestigde China zijn aanhouding.

Voorlopig kregen enkel de Canadese ambassadeur en twee andere Canadese diplomaten eenmalig een halfuurtje toegang tot Kovrig. “Hij mag geen borg aanvragen en krijgt geen toestemming om een advocaat te spreken”, vertelt een bron een Reuters. Kovrig wordt vastgehouden op een geheime locatie en wordt elke ochtend, namiddag en avond ondervraagd. ‘s Nachts mag hij het licht niet uitdoen. Hij mag ook slechts één consulair bezoek per maand ontvangen en heeft geen recht op bezoek van familie. “Fysiek is hij in orde, maar moe en gestresseerd. Hij lijkt niet slecht behandeld op fysiek vlak”, klinkt het. Twee andere bronnen bevestigden de informatie.

Over de behandeling van Spavor zijn geen details bekend.

China ontkent dat Kovrig slecht behandeld wordt en beweert dat zijn rechten gerespecteerd worden. “We hebben al gezegd dat China in overeenstemming met de wet de rechten en een menselijke behandeling van Michael Kovrig garandeert. Canada krijgt de nodige hulp om normaal consulair werk te kunnen uitvoeren”, deelde Hua Chinying, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken mee tijdens een persbriefing. “Ik weet niet of je aandacht besteed hebt aan de behandeling of de mensenrechten van de Chinese burger die op vraag van de Verenigde Staten illegaal werd aangehouden in Canada”, zei ze ook, verwijzend naar Meng Wanzhou.

Vorige week werd Wanzhou vrijgelaten op borg. De 46-jarige vrouw moet een enkelband dragen en tussen 23 uur en 6 uur in haar woning blijven.

China deelde donderdag mee dat een derde Canadese burger, een vrouw, een “administratieve straf” krijgt, omdat ze illegaal in het land zou gewerkt hebben. De Canadese overheid bevestigt de aanhouding.