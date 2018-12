Canadees (51) dreigt met bom op Schiphol en wordt overmeesterd, vertrekhal 3 even ontruimd mvdb

31 december 2018

19u45

Bron: ANP - AD.nl 8 Een man die met een bom dreigde in vertrekhal 3 van de Nederlandse nationale luchthaven Schiphol is door de politiedienst marechaussee overmeesterd. De hal en de omgeving werden uit voorzorg ontruimd. De verdachte is geïdentificeerd als een 51-jarige Canadees. Hij is afgevoerd, meldden getuigen.

Er zijn geen explosieven aangetroffen. De Canadees is opgepakt en wordt verder ondervraagd. Al met al heeft de hele situatie ruim een half uur geduurd. De hal is weer vrijgegeven. De hal is opnieuw vrijgegeven.

Op een video die door de Amsterdamse tv-zender ATV op Twitter is gezet, is te zien hoe een aantal zwaarbewapende agenten ter plaatse kwam. Getuigen lieten weten dat er passagiers wegrenden.

De Nederlandse politie had alarm geslagen in de categorie ‘GRIP 2', oftewel Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Dit houdt in dat er in incident is dat gevolgen heeft voor de omgeving. Ontruiming valt hier ook onder. Een groot aantal brandweerwagens, ambulances en een traumateam werd ook opgeroepen.

